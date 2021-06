Remo anuncia contrato de novo reforço para a Série B

O Clube do Remo anunciou, nesta quinta-feira, 24, a sua mais nova contratação visando o Campeonato Brasileiro da Série B. De forma oficial, o meia Marcos Jr, de 26 anos, é o novo reforço do Leão. Ele é natural do Rio de Janeiro.



No currículo, Marcos Jr tem passagens por times como Bangu, Bonsucesso, Volta Redonda, América-RN, ABC e Paysandu. Seu último clube foi o Vasco da Gama.



O jogador atua como volante e meia. O novo atleta azulino falou do novo desafio na carreira:

“Primeiramente queria agradecer ao Remo e toda sua diretoria por terem aberto as portas para mim. Estou muito feliz em poder vestir essa camisa, camisa de um grande time não só do Norte, mas como de todo Brasil. Minhas expectativas são as maiores e melhores possíveis. Já vinha acompanhando o início do campeonato e via a grande equipe que tem o Remo. Chego para agregar, ajudar e que possamos fazer um excelente campeonato, e no final estarmos todos felizes com o objetivo alcançado”, disse.



O jogador chega em Belém nesse final de semana, onde passa por exames médicos, para ser integrado ao elenco azulino.

FICHA TÉCNICA

Marcos Antônio Cândido Ferreira Júnior

Idade: 13/05/1995 – 26 anos

Naturalidade: Rio de Janeiro

Clubes: Bangu, Bonsucesso, Volta Redonda, América-RN, ABC, Paysandu e Vasco.

Foto: Divulgação/Remo