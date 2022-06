Remo anuncia Gerson Gusmão como novo técnico da temporada

A diretoria do Clube do Remo anunciou nesta terça-feira, 21, o nome do novo técnico da equipe azulina para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Trata-se Gerson Gusmão, natural de Novo Hamburgo-RS e que tem 47 anos.



O novo treinador do Leão Azul tem passagens por clubes como Novo Hamburgo, Operário, Ferroviário e Botafogo-PB, onde estava atualmente na Série C. O comandante do Rei da Amazônia falou da expectativa para sua chegada:



“Primeiro quero dizer que estou muito feliz em aceitar o convite para comandar um Clube com a grandeza do Remo, um gigante do futebol brasileiro, que eu sempre acompanhei e sempre tive o pensamento de um dia poder trabalhar. Uma torcida gigante e que sempre fez a diferença. Chego com uma expectativa muito grande de poder logo iniciar os trabalhos e colocar aquilo que penso para dar a minha contribuição junto com todos para buscar esse grande objetivo que é voltar à Série B”, disse.

Gerson chega com sua comissão, o auxiliar-técnico Diego Albrecht e Eduardo Maus, preparador físico. A previsão de chegada é para amanhã, quarta-feira, 22, em Belém.



O novo técnico substitui Paulo Bonamigo, que deixou o Remo após a equipe perder no Baenão, domingo passado, para o Altos, do Piauí, na 11a rodada da Terceirona.



Imagem: Agência Remo