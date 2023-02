Remo anuncia novo integrante para reforçar a lateral direita do elenco

Na manhã deste domingo, 19, a diretoria do Clube do Remo anuncia mais uma contratação visando o restante da temporada 2023. Trata-se do lateral-direito Lucas Marques. Ele tem 24 anos e é natural de Goiânia-GO.



O lateral começou a carreira no Aparecidense e tem passagens por clubes como Goianésia, Aparecida EC, Anápolis, Real Ariquemes, Jaraguá, Real Nordeste, Grêmio Prudente, CSA e Guarani, onde estava disputando o Campeonato Paulista.



O novo atleta azulino comentou sobre a expectativa em vestir a camisa do Rei da Amazônia:

“Muito feliz pela oportunidade. Agradeço a confiança da diretoria no meu trabalho e vou retribuir em campo. O Remo é um time gigante e o maior do Norte, de tradição. Chego para somar e ajudar a equipe”, disse.



Lucas Marques chega em Belém neste domingo para realizar os exames e ser integrado ao elenco remista que não teve folga neste feriado de Carnaval, haja vista que se prepara para jogar contra o Vitória, da Bahia, estreando na Copa do Brasil.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo