Remo anuncia volante e lateral-esquerdo para a Série B

Arthur e Igor Fernandes serão integrados ao elenco azulino durante a semana

O Remo anunciou mais duas contratações para o Brasileiro. Nesta segunda-feira, a diretoria confirmou as chegadas do lateral-esquerdo Igor Fernandes e do volante Arthur. Os dois serão integrados ao elenco nesta semana.

Arthur já estava acertado com o Leão desde a semana passada, como adiantou OLiberal.com. Ele disputou o último Campeonato Paraense pela Tuna Luso.

“Estou adaptado ao clima daqui e já sei como é. Vestir a camisa do Remo, clube grande, é uma outra realidade e um grande desafio na minha carreira. Agradeço pela confiança de todos no meu trabalho e espero corresponder dentro de campo. Estou muito motivado para esse novo desafio”, afirmou ao site do Remo. Lateral-esquerdo chega para brigar por posição com Marlon (Divulgação/Remo)

Igor Fernandes é paulista, tem 28 anos e chega para suprir a saída de Felippe Borges, que não rendeu o esperado e não teve o contrato renovado após o estadual. Ele disputará posição com Marlon, titular desde o ano passado.

“Estou muito feliz em vestir a camisa do Remo. Expectativa muito grande para alcançar os objetivos na temporada. Estou chegando bem focado para fazer um grande ano”, disse o lateral, que estava disputado o Paulistão pela Ferroviária.

Arthur já realizou os exames médicos e será integrado ao elenco azulino. Igor chega na capital paraense na manhã desta terça-feira (1) para realizar os exames médicos.

Ficha Técnica:

Igor Fernandes

Nome completo: Igor Fernandes da Silva Araújo

Data de nascimento:06/06/1992 – 28 anos

Naturalidade: São Paulo (SP)

Clubes: como Flamengo-SP, Sport Linense, Tigres do Brasil, Grêmio Novorizontino, Red Bull Brasil, ABC-RN, Avaí, CSA e Ferroviária.

Arthur

Nome Completo: Arthur Jhonatan Ferreira dos Santos

data de nascimento: 21/09/1991 – 29 anos

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Clubes: como Juventus-SP, Osasco Audax, Grêmio Barueri, Rio Branco-SP, Paulista, Iporá, Ferroviária, Matonense, Serrano-RJ, Mixto, União Rondonópolis, Jaraguá, Tupy-GO, Velo Clube, Navegantes e Tuna Luso.

Fonte: O Liberal