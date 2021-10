Remo aplica uma surra de 3 a 1 na Raposa Mineira e volta a pontuar no Brasileiro

O Clube do Remo mostrou garra, força, supremacia e provou que está firme na meta de avançar no Brasileiro da Série B, ao vencer o Cruzeiro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira, 28, em partida super disputada que teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



O Remo abriu o placar pelos pés impiedosos de Uchôa, avançou, cedeu a um empate e continuou a atacar. O esquema traçado pelo técnico Felipe Conceição deu certo e, agora, a equipe paraense se afasta da zona maldita do rebaixamento, para onde empurrou mais ainda a Raposa Mineira, para delírio da torcida azulina que está em festa em Belém, especialmente diante dos resultados obtidos até momento na outra competição em em que Leão se encontra, a Copa Verde, em busca da taça.

No primeiro tempo, Uchôa abriu o placar para o Leão, mas Eduardo Brock empatou nos acréscimos. Na reta final do segundo tempo, Jefferson e Ronald, em lances parecidos, deram números finais ao jogo, afundando de maneira praticamente irreversível a equipe comandada por Luxemburgo, técnico campeão nacional.



Diante deste resultado, o Remo sobe à 11ª posição, com 41 pontos, nove distantes da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Leão pela Série B não vai demorar. Será na terça-feira (2), Dia de Finados, contra o Londrina, às 19h, no estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém.

PRIMEIRO TEMPO

O Cruzeiro começou o primeiro tempo impondo pavor, tendo mais volume de jogo e protagonizando as melhores chances. Por outro lado, o Remo pecava na troca de passes no meio de campo e tinha problemas na criação de jogadas. Na equipe, o destaque foi o jovem atacante Victor Leque. No espaço deixado entre as linhas de meio e defesa do Remo, Leque avançava com velocidade e criava chances importantes. No entanto, a grande maioria delas eram em chutes de fora da área, defendidos por Thiago Coelho. O arqueiro do Remo, inclusive, foi o destaque azulino na primeira etapa. De seu lado, o Remo seguia com muitas dificuldades de passar do meio de campo. Apesar disso, foi o Leão que abriu o placar. Em bola parada, Gedoz cobrou escanteio na primeira trave, Uchôa, atleta revelado pelo Cruzeiro, aproveitou bola mal afastada pela defesa mineira e mandou um belo chute no canto de Fábio, já na reta final da primeira etapa. Todavia, a alegria azulina durou pouco. Já nos acréscimos, Giovanni cobrou falta na área, Victor Leque escorou para o meio da área e Eduardo Brock mandou pro gol. O lance ainda foi revisado pelo VAR, mas o árbitro validou o lance.

TÉCNICO EXPULSO

Na volta do intervalo, um lance desfalcou o banco de reservas do Remo. Assim que as equipes voltaram do vestiário, o árbitro foi em direção à comissão técnica azulina e expulsou o técnico Felipe Conceição. O motivo teria sido uma reclamação exagerada. O comandante do Leão ainda entrou no gramado para conversar com o árbitro, mas nada adiantou.

SEGUNDO TEMPO

Começou o segundo tempo da forma como terminou o primeiro: Cruzeiro criando as melhores chances e agredindo em chutes de fora da área. Thiago Coelho, mais uma vez, foi o grande nome do Remo, fazendo defesas importantes. Em uma delas, o arqueiro operou um milagre em cabeçada de Marcelo Moreno. Já o Remo, por sua vez, esperava o jogo no campo de defesa e tentava engatar contra-ataques. No entanto, as principais chances azulinas vinham em bola parada ou em chutes de fora da área. Porém, nenhuma delas levava perigo efetivo. Diante da pressão remista, o Cruzeiro até conseguiu a virada, com Wellington Nem. Porém, a arbitragem anulou o gol e viu impedimento na jogada. Apesar da superioridade da Raposa, foi o Remo quem liquidou a fatura no final do jogo. Com lances muito parecidos - chutes cruzados com a esquerda - Jefferson e Ronald mandaram a bola pro gol do goleiro Fábio e deram números finais ao jogo: 3 a 1 Leão.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro

Série B

32ª rodada

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte-MG

Cruzeiro

1 – Fábio (c), 27 – Rômulo, 4 – Ramon, 14 – Eduardo Brock, 22 – Felipe Augusto, 15 – Adriano, 9 – Marcelo Moreno, 35 – Lucas Ventura, 28 – Giovanni, 29 – Vitor Leque, 16 – Bruno José, 21 – Wellington Nem e 18 – Thiago

Técnico Vanderlei Luxemburgo

Remo

1 – Thiago Coelho, 2 – Thiago Ennes, 3 – Romércio, 4 – Jansen, 6 – Raimar, 5 – Uchôa, 8 – Siqueira (c), 7 – Arthur, 9 – Matheus Oliveira, 19 – Tocantins, 10 – Gedoz

Técnico Felipe Conceição

Arbitragem:

Douglas Schwengber da Silva (RS)

Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Leirson Peng Martins (RS)

Wanderson Alves de Souza (MG)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo