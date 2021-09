Remo bate o Avaí em Belém e sobe mais ainda na tabela

O Remo mostrou serviço, mostrou que é realmente o Rei da Amazônia e que não está para brincadeira ao vencer a segunda partida seguida no Brasileiro da Série B, na noite desta quinta-feira, 16. Desta vez, a vítima foi o Avaí, que venceu por 2 a 1, gols de Victor Andrade e Alemão contra. Edilson marcou para os visitantes. Com a vitória, o time azulino pula para a 11ª posição, onde terminou a 24ª rodada, com 33 pontos.



Agora, o Leão Azul volta a jogar na próxima terça-feira, 21, às 16h, contra o Guarani, fora de casa. O duelo ocorre no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), com a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, tal qual aconteceu nesta noite de glória para o futebol paraense.

PRIMEIRO TEMPO

Tenso! Assim começou o jogo desta noite, com pedido de pênalti. Victor Andrade avançou pela esquerda, passou para Lucas Siqueira que foi travado. Na sequência, Matheus Oliveira sofreu toque dentro da área, mas a arbitragem mandou seguir. Porém, já era uma ideia do que seria o jogo. O Remo jogava em um 4-1-4-1, com Marcos Júnior de primeiro volante, no lugar do lesionado Anderson Uchôa. Wellington Silva substituiu Thiago Ennes e Victor Andrade ganhou a vaga de Rafinha. No momento ofensivo, o Leão fazia uma linha de cinco à frente, atacando num 2-3-5, com os laterais por dentro e os pontas abertos.



De seu lado, o Avaí veio no 4-2-3-1 tradicional. O Remo adiantava as linhas minutos para marcar o Avaí desde o campo de ataque. Isso gerava espaços para os contra-ataques catarinenses. Porém, a equipe não aproveitava e o Leão Azul não vacilava na defesa.

Aos 45 da primeira etapa, após um chutão do goleiro Gledson, Marlon cabeceou para Gedoz, que deu para Matheus Oliveira. O meia-atacante assistiu Victor Andrade, que aproveitou o espaço entre Betão e Edilson, saiu cara a cara com o goleiro e abriu o placar de A Província do Pará e Super Marajoara AM-1.130. A arbitragem anulou incialmente, mas o VAR validou.

SEGUNDO TEMPO

Em cobrança de falta, na fase complementar, Edilson chutou com força e Vinícius largou. A bola sobrou para Copete, que foi travado por Marlon. O VAR recomendou o árbitro a revisão do lance e o pênalti foi marcado. Vinícius ainda pegou a cobrança de Edilson, mas no rebote, o mesmo jogador do Avaí completou.

AI!

Bom, se por um lado Victor Andrade foi importante ao marcar o gol, o jogador protagonizou um momento estranho. Minutos depois de ser substituído para a entrada de Lucas Tocantins, Victor foi expulso. Segundo um dos assistentes, o atacante azulino o ofendeu. Aos 26 minutos, em cobrança ensaiada de escanteio, Gedoz cobrou escanteio curto e Pingo mandou para a área. Lucas Siqueira tentou desviar de cabeça, mas foi Alemão quem colocou contra o próprio patrimônio: 2 a 1 Remo.

Após o gol do Remo, o autor do gol do Avaí também foi expulso. Em uma falta a favor do Remo, Edilson chutou a bola em direção ao banco de reservas do Remo e levou o segundo amarelo. Pouco depois, Rafael Jansen foi sair jogando e entregou a bola para Copete, com o goleiro Vinícius fora de posição, mas o colombiano mandou para longe e assim terminou.

Ficha Técnica

Remo X Avaí

Local: Estádio Evandro Almeida (Baenão), Belém

24ª Rodada do Campeonato Brasileiro, Série B

Remo

Vinícius, Wellington Silva, Rafael Jansen, Marlon, Raimar, Marcos Jr., Arthur, Lucas Siqueira, Matheus Oliveir, Victor Andrade e Felipe Gedoz

Técnico

Felipe Conceição

Avaí

Gledson, Edilson, Alemão, Betão, João Lucas, Bruno Silva, Jean Cléber, Lourenço, Copete, Vinícius Leite e Getúlio

Técnico

Claudinei Oliveira

Arbitragem

José Mendonça da Silva (PR)

Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

João Fábio Machado (PR)

Olivaldo Moraes (PA)