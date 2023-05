Remo busca a primeira vitória diante do Botafogo-PB para recuperar autoestima na Série C

Clube do Remo e Botafogo-PB se enfrentam pela segunda rodada do Brasileirão da Série C de 2023, no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, a partir das 19h, deste domingo, 7. É um horário atípico ao gosto do torcedor paraense, sobretudo os apaixonados azulinos.



É jogo de estreia do Leão diante da sua imensa torcida, depois do vexame dado em São Paulo, diante do São Bernardo, na derrota de 3 a 1, onde foi presa fácil por conta de um futebol improdutivo e metódico.



A situação azulina é vencer ou vencer para o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo tirar o Clube do Remo da situação de lanterna do grupo.



Leão e Belo vão para uma partida tensa dada a rivalidade existente entre os adversários, criada no ano de 2022. O jogo terá cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



No ano passado, na reta final do campeonato brasileiro, o Botafogo realizava boa campanha sob a direção do técnico Gérson Gusmão.



O Leão oscilava na tabela de pontuação. A diretoria remista partiu para cima de Gusmão e com boa proposta financeira trouxe-o para o Baenão. Houve trocas de farpas entre os dois clubes. Ficou a rivalidade.



Gusmão, além de não resolver o problema azulino, criou outro, pois ficou brigando para receber sua indenização.



O Remo quer apagar a má impressão que vem fazendo, levando gols no começo dos jogos, situação que está abalando o estado psicológico da equipe em campo.



Cabo deve manter o time do jogo em São Paulo, apesar das boas participações de Álvaro e Kevin que entraram no segundo tempo e deram mais estabilidade no controle de bola.

O Belo, ao contrário do Leão, estreou com vitória. Venceu o Operário-PR, em casa, por 2 a 1. É um time recheado de jogadores que já passaram pelo futebol paraense. Mota, goleiro, Marco Antônio, Bismarck.



O técnico é Leston Júnior, que dirigiu o Clube do Remo no ano de 2016. No Belo, foi campeão paraibano de 2018. É sua segunda passagem pelo alvinegro da Paraiba.

Ficha Técnica

Remo – PA x Botafogo -PB

Campeonato Brasileiro – Série C – 2023 -2ª Rodada

Data: 07/05/2023

Hora: 19h

Local: Estádio Olímpico do Pará [Mangueirão]

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS).

Assistentes: José Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

4º Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Clube do Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra, Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Galdezani, Pablo Roberto; Jean Silva e Muriqui

Técnico: Marcelo Cabo

Botafogo-PB

Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho e Marco Antônio; Bismarck, Mateus Anderson e Bruno Paraíba

Técnico: Leston Júnior

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo