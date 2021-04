Remo conclui obras e entrega vestiário feminino para atletas de natação

O Clube do Remo é um dos clubes mais respeitados do Norte e Nordeste do Brasil na modalidade de natação. Os resultados obtidos são frutos do trabalho dos seus dirigentes que se dedicam pelo bem estar dos atletas.

Apesar das dificuldades de momento por conta da pandemia, no entanto, o clube, numa ação conjunta dos abnegados, concluiu e finalizou o trabalho do vestiário feminino, há muito cobrado pelas atletas de natação.

“É com enorme satisfação e orgulho que finalizamos o vestiário feminino. Mais uma obra entregue aos sócios do clube e atletas da nova Natação Campeã do Clube do Remo”, publicou Alcebíades Maroja, colaborador da natação azulina.

Maroja destacou a figura do ex-atleta Marcos Macola, um dos grandes incentivadores da aquática azulina e que estava diretamente ligado à obra e que, infelizmente, faleceu em decorrência de complicações da covid-19, no mês passado.

“Ressaltamos o envolvimento da presidência, da diretoria de patrimônio, amigos da Natação Azulina, pais de atletas, ex nadadores, nadadores (todas as categorias), treinadores e funcionários que de alguma forma contribuíram para que esta obra que antes era impossível para muitos, mas se tornou realidade em pouco tempo” assinalou.

O novo vestiário feminino consta de pisos e revestimentos em porcelanato, box de chuveiros individualizados, box para PcD (Pessoas com Deficiência), portas em alumínio, vasos com descargas acopladas, além de nova iluminação com lâmpadas de LED.

Fonte: O Liberal/Por: Braz Chucre