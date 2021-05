Remo confirma a contratação de zagueiro e atacante para a Série B

Suéliton e Rafinha foram anunciados nesta segunda-feira

Conforme antecipado por OLiberal.com, o atacante Rafinha e o zagueiro Suéliton são os novos contratados do Clube do Remo. O anúncio oficial foi realizado na noite desta segunda-feira (17). Os dois são reforços para a Série B deste ano.

Segundo a assessoria do clube, o zagueiro Suéliton chega nesta terça-feira em Belém. Já o atacante Rafinha já está na capital paraense realizando os exames médicos.

Suéliton

Com 29 anos e natural de Guarabira (PB), o zagueiro Suéliton estava disputando o Paulistão pelo Ituano. Nesta temporada, Suéliton atuou em oito partidas pelo clube paulista.

Suéliton possui um currículo vasto, com passagens pela Ponte Preta-SP, América-MG, Cuiabá-MT, Santo André-SP, Oeste-SP, Náutico-PE e Red Bull-SP, além de temporadas fora do país, defendendo o Vitória Guimarães, de Portugal e o Oriente Petroleiro, da Bolívia.

“Fico feliz pela oportunidade de vestir essa camisa de peso e tradição que é o Remo. Espero corresponder da melhor maneira possível. As expectativas são as melhores possíveis e que possamos alcançar todos os objetivos do clube”, afirmou o jogador em entrevista para o site oficial do clube.

Rafinha

Com 28 anos e natural de Alumínio (SP), o atacante Rafinha estava no Mirassol-SP, disputando o Campeonato Paulista. Ele possui como característica jogar pelo lado direito, função hoje feita por Dioguinho. Ele disputou oito partidas e marcou um gol nesta temporada.

O jogador passou pelo Audax-SP, Guaratinguetá-SP, Ponte-Preta-SP, ABC-RN, Athletico Paranaense-PR, Ceará, Brasil de Pelotas-RS, Goiás-GO, além do Botafogo-SP. Rafinha também atuou fora do país e defendeu o Chipas, do México, em 2017.

“Estou muito feliz de acertar com o Remo, um clube de muitas histórias, tradição, camisa de peso e com uma torcida maravilhosa. Espero responder a altura para poder dar alegria a essa torcida. Não pensei muito quando me ligaram, foi questão de dias para poder acertar aqui e espero retribuir a confiança dentro de campo. Vou dar a minha vida assim como por onde passei e ajudar o Remo a alcançar os objetivos no Brasileiro”, disse em entrevista para o site oficial do clube.

O Remo estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no dia 29 de maio, ás 16h, contra o CRB-Al, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Ficha Técnica

Suéliton – zagueiro

Nome completo: Suéliton Florencio Nogueira

Data de nascimento: 26/06/1991 – 29 anos

Naturalidade: Guarabira (PB)

Clubes: Campinense, Ponte Preta, Mogi Mirim, CSP, ABC, América Mineiro, Cuiabá, Vitória Guimarães, de Portugal, Santo André, Oeste, Náutico, Red Bull Brasil, Campinense, Ponte Preta, Mogi Mirim, CSP, ABC, América Mineiro, Cuiabá, V. Guimarães, de Portugal, Santo André, Oeste, Náutico, Res Bull Brasil, Oriente Petroleiro, da Bolívia, e Ituano.

Rafinha – atacante

Nome completo: Rafael Diniz Alves e Silva

Data de nascimento: 21/06/1992 – 28 anos

Naturalidade: Alumínio (SP)

Clubes: Osasco, Audax, Porto, de Portugal, Osasco Audax, Ponte Preta, Guaratiba, Athletico Paranaense, ABC, Ferroviária, Ceará, Chiapas, do México, GE Brasil, Goiás, Botafogo-SP e Mirassol-SP