Remo conquista taça do lº Torneio da Amizade

O sub-20 do Clube do Remo levantou a taça do lº Torneio da Amizade – futebol de campo. O Leão enfrentou a Tuna Luso Brasileira na manhã desta terça, 31, e venceu por 1 a 0, conquistando o título da competição. A partida aconteceu no estádio Francisco Vasques, no Souza.



O gol azulino foi marcado pelo volante Fábio, que comentou sobre a conquista:

“Agradeço a Deus por essa conquista e pelo gol. Passei por alguns momentos difíceis e hoje fui recompensado, fazendo o gol e dando o título para o Remo. Estou muito feliz e parabéns por toda a equipe pelo empenho na busca por esse título”, disse.

Victor Braga, técnico remista, exaltou o trabalho das categorias de base do Leão:

“É uma luta dia após dia. Hoje fomos coroados com essa conquista e os meninos todos estão de parabéns. Não só eles, mas nossa comissão técnica, diretoria e todos os envolvidos nas categorias de base. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação de todos”, contou.

Além do Remo, o torneio contou com a participação de União Paraense, Sport Real e Tuna Luso.

ACIDENTE

O volante Iverson sofreu a lesão durante a partida diante da Tuna Luso. O departamento médico do Clube do Remo informou que o atleta das categorias de base foi atendido no Hospital Porto Dias e diagnosticado com uma lesão no ligamento patelar do joelho direito.

Iverson passará por uma cirurgia nos próximos dias no Hospital Porto Dias. A diretoria remista informou que está dando todo suporte ao atleta e que deseja uma boa recuperação ao jovem jogador.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo