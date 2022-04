Remo consagra 2022 com quatro títulos de Campeão Paraense

Depois de abocanhar a taça Estrela do Norte, o Leão Azul completou uma incrível marca na temporada de 2022, conseguindo vencer as quatro principais categorias do futebol paraense. Assim, o clube torna-se oficialmente o maior campeão da temporada, a nível estadual.

A hegemonia azulina no futebol paraense começou na categoria sub-17, no final do ano passado. Em dezembro, os remistas derrotaram o maior rival na final dividida em dois jogos. Em ambos, o placar foi de 2 a 1, garantindo vaga na Copa do Brasil da categoria. Em fevereiro deste ano, nova conquista, desta vez pela categoria sub-20. Para chegar ao título, o Remo derrotou a equipe do Parauapebas por duas vezes, pelos placares de 2 a 1 e 3 a 1 em Belém.

O título do sub-20 deu ao clube uma vaga na Copa São Paulo de Futebol Junior. Quem também abiscoitou uma taça foram as meninas do futebol, que sagraram-se campeãs do futebol paraense, ao vencer o Gavião Kylatejê por 6 a 1 na partida de ida e W.O no confronto de volta, depois que o adversário foi acometido por um surto de covid-19, que atingiu três atletas e um membro da comissão técnica, o que impediu suas atletas de alcançarem o número mínimo de permitido para os jogos.

Com três título em três categorias, faltava ainda o principal torneio do futebol paraense. Depois de 14 partidas, duas derrotas, seis vitórias e seis empates, o Leão Azul ergueu mais uma taça e encerra sua participação no futebol paraense de forma gloriosa, fazendo jus à alcunha de “Filho da Glória e do Triunfo”.

