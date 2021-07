Remo continua os preparativos para encarar o Avaí na Ressacada

O Clube do Remo realizou mais um trabalho no CT do Figeuirense na tarde de ontem, segunda-feira, 26, visando o confronto com o Avaí. Após o aquecimento, o técnico Felipe Conceição comandou um trabalho tático. O comandante azulino aproveitou o treino para orientar criação de jogadas e posicionamento do time.



O zagueiro Romércio projeta um bom jogo diante do Avaí. “A gente tem um jogo contra o Avaí, um time que vem de alguns jogos sem perder. Sabemos da capacidade do nosso grupo. A gente chegou sábado aqui em Floripa, tenho certeza que chegaremos bem preparados pra fazer uma grande partida e voltar a pontuar na competição. O Avaí é uma equipe muito qualificada, é ver o que o professor vai passar pra gente de estratégia pra sair com ponto daqui”, disse.



A partida de amanhã, 28, ainda é da 5ª rodada da Série B, adiada em função de forte temporal que caiu em Floripa dois meses atrás. O duelo está marcado para 19h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O confronto terá narração dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1130 com a Rede Marajoara de Comunicação e A Província do Pará On-line. É conferir.

Foto: Samara Miranda/Agência Remo