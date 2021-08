Remo corre atrás e empata com o Brasil de Pelotas, no RS

O Clube do Remo vai faturando mais um pontinho no Campeonato Brasileiro da Série B, depois de empatar com o Brasil de Pelotas, jogando no Estádio Bento Freitas, Pelotas – RS, com o Brasil de Pelotas, em partida válida pela 21ª Rodada. O jogo da noite desta sexta-feira, 27, teve transmissão da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com os “Titulares do Esporte” levando todas as emoções do jogo para o planeta pela Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.



Os azulinos começaram o jogo levando o primeiro gol e acabaram empatando. Depois, o Brasil de Pelotas, dono da casa, fez mais um gol, que foi anulado graças ao VAR, o que facilitou para o resultado final do embate, apesar de o Clube do Remo estar em campo sem alguns de seus medalhões, afastados do gramado em razão de problemas médicos ou suspensos em razão de acúmulo de cartões amarelos. Enfim, foi um jogo com gols, expulsões, interferência do VAR, gols que não valeram, jogador de nariz quebrado.



Deste modo, teve de tudo no empate do Remo contra o Brasil-RS, em 1 a 1. Erison fez para o Xavante e Lucas Tocantins igualou tudo no estádio Bento de Freitas, nesta noite.

Com esse resultado, ainda não foi desta vez que o Remo entrou na primeira parte da tabela da Série B, porém, terá uma semana cheia para se preparar, já que só volta a campo no sábado (4) da próxima semana, quando recebe o Botafogo carioca, no Estádio Baenão, em Belém.

PRIMEIRO TEMPO

O Remo contou com os retornos do volante e capitão Lucas Siqueira, que se recuperou de lesão, e do lateral-esquerdo Igor Fernandes. O defensor esteve suspenso na derrota para o CRB, no último fim de semana.



O Leão Azul foi a campo com o 4-1-4-1 característico do técnico Felipe Conceição, com o meia Felipe Gedoz de falso 9 e o volante Uchôa entre a defesa e o meio-campo. O Remo buscou mais posse de bola, mas era o Brasil-RS, nos contra-ataques, que assustava mais.

Com os mandantes mais incisivos, aos 31 minutos do primeiro tempo, veio o primeiro gol. Kevin recebeu na esquerda e cruzou de primeira. O atacante Erison só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

EMPATE

A vantagem dos Xavantes durou até aos 39 da etapa inicial, quando Victor Andrade driblou o zagueiro na esquerda e cruzou para a área. Lucas Tocantins subiu mais alto que o zagueiro e empatou de cabeça. Porém, no lance, o atacante bateu a cabeça no defensor adversário e caiu desacordado. O jogador quebrou o nariz e saiu de campo.

Logo depois do atendimento a Lucas Tocantins, na saída de bola, Kevin cruzou a bola na área e Netto mandou de cabeça para fazer o segundo do Brasil-RS. Mas, depois da comemoração dos jogadores da casa, o árbitro de vídeo entrou em ação e viu impedimento na jogada, anulando o gol corretamente e selando o resultado final do jogo.

HAJA POLÊMICA

Logo aos dois minutos, Bruno Mathias cruzou, Rildo se antecipou ao goleiro Vinícius e viu a bola sair rente a trave. Quase o Brasil volta a ficar na frente do placar. Na sequência, os jogadores rubronegros pediram pênalti, mas o árbitro mandou o lance seguir.

A resposta do Remo veio em chute de Felipe Gedoz para fora. Aos 20 minutos, Arthur perdeu a bola para Rildo, que acertou um bonito chute de fora da área, sem chances para Vinícius. No entanto, o VAR entrou em ação.

Nos acréscimos, Marlon cobrou falta de longe, a bola desviou no meio do caminho e passou raspando a trave de Matheus Nogueira. Aos 50, Renan Gorne agrediu Arthur Henrique durante uma disputa de bola e foi expulso, deixando o Remo também com dez.

PRÓXIMOS JOGOS

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Vasco, às 19 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ. No dia seguinte, o Remo recebe o Botafogo, às 16h30, no Baenão, em Belém-PA. As partidas são válidas pela 22ª rodada.

Ficha Técnica

Brasil de Pelotas X Remo

21ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas – RS

Brasil de Pelotas

Matheus Nogueira, Vidal, Arthur Henrique, Ícaro, João Siqueira, Diego Gomes, Rômulo, Bruno Matias, Rildo, Kevin, Netto e Erison

Técnico

Cléber Gaúcho

Remo

Vinícius, Warley, Kevem, Rafael Jansen, Igor Fernandes, Anderson Uchôa, Arthur, Lucas Siqueira, Marcos Júnior, Felipe Gedoz, Victor Andrade, Lucas Tocantins e Rafinha

Técnico

Felipe Conceição

ARBITRAGEM

Grazianni Maciel Rocha (AL)

Carlos Henrique Alves de Lima Filho (AL)

Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa (AL)

Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Imagem: Volmer Perez-Brasil de Pelotas