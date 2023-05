Remo dá vexame dentro do Mangueirão. Perde o segundo jogo consecutivo na Série C

O Clube do Remo segue dando raiva à sua grande torcida. Na noite deste domingo, 07, o Leão voltou a decepcionar os torcedores azulinos ao ser derrotado pelo Botafogo-PB por 2 a 1 no Mangueirão, na segunda rodada do Brasileiro da Série C.

O Belo segue com 100% de aproveitamento, enquanto o Leão segura a lanterna. O Remo, desde de 2016, não perdia dois jogos consecutivos na Terceirona. Agora amarga uma sequência danosa no campeonato nacional.

A partida desta noite aconteceu no Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, com a transmissão da equipe "Titulares do Esporte" da Super Rádio Marajoara AM-1.130.

PRIMEIRO TEMPO

O Remo, mesmo com o domínio no jogo e com maior volume de ataque, tendo perdido gol com Jean Silva aos 4 minutos, acabou levando gol dos paraibanos no primeiro ataque do Belo.

Aos 16 minutos aconteceu escanteio para os paraibanos. Bola na zaga azulino, ninguém subiu e Natan Costa testou firme: 1 a 0.

No prejuízo, o Remo foi para cima. Muriqui corria pelos lados querendo bola. O lateral Lucas Mendes centrava, sem acertar o ângulo. Aos 28’ Muriqui, entrou e bateu. A bola foi nas redes do lado de fora.

Aos 36’ em outra bobeada azulina, quase Jailson marca o segundo gol. Pablo Roberto bateu o escanteio para trás. Jailson pegou a bola e avançou. No arremate, perdeu o controle da bola.

EMPATE

No ‘fuça-fuça’, o Remo empatou aos 44 minutos. Pablo Roberto lançou o camisa 10. Na saída de Mota, tocou por cima, deixando tudo igual. A zaga do Belo reclamou da posição do atacante no momento do passe.

PRESSÃO

No começo do segundo tempo, até os dez minutos o Remo foi só pressão. A entrada de Alvaro deu novo alento ao time. Mota conseguiu desviar várias bolas.

O Botafogo se defendia e quando tinha a bola partia com perigo.

VITÓRIA

Aos 39 minutos Ricardo Luz faz bom lançamento Thiago Reis que na frente de Icaro, bate sem chances para Vinicius.

O Remo, vai para o abafa, troca zagueiro por atacante. Abusa das bolas de ‘chuveirinho’, nada dá certo.

O Belo sai do Mangueirão com três pontos e um tabu de cinco jogos sem perder para o Leão.(Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa)

Ficha Técnica

Clube do Remo – PA 1 x 2 Botafogo -PB

Campeonato Brasileiro – Série C – 2023 -2ª Rodada

Data: 07/05/2023

Local: Estádio Olímpico do Pará [Mangueirão]

Gols: Natan Costa, 16’ 1/T; Muriqui, 44’ 1/T; Thiago Reis, 39’ 2/T.

Arbitragem

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS).

Cartão Amarelo: Richard Franco, Icaro, Álvaro, Clube do Remo; Natan Costa, Marco Antônio, Bruno Paraíba, Birmarck, Felipe Surian, do Botafogo-PB

Clube do Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro (Diego Tavares), Diego Guerra, Kevin (Leonan); Anderson Uchôa, Richard Franco (Alvaro), Gustavo Bochecha (Fabinho), Pablo Roberto; Jean Silva e Muriqui

Técnico: Marcelo Cabo

Botafogo-PB

Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mário; Natan Costa (Weslei Matos), Netinho (Vitinho) e Marco Antônio (Renatinho); Mateus Anderson (Jailson) e Bruno Paraíba (Thiago Reis)

Técnico: Felipe Surian

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo