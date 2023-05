Remo dá vexame em São Paulo e perde por 3 a 1 para o São Bernardo na estreia na Série C

Não foi como a torcida esperava no jogo de estreia do Clube do Remo na Série C do Brasileirão. O Leão acabou derrotado pelo São Bernardo – o calouro da competição, no estádio 1º de Maio, no ABC, em jogo realizado na noite desta quinta-feira, 04, com a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O placar de 3 a 1 de A PROVÍNCIA DO PARÁ ainda foi pouco para o futebol apresentado pelo time remista. O Tigre do ABC teve um começo avassalador e aos 3 minutos marcou 1 a 0 com Matheus Oliveira, numa falta bem batida. Foi gol de ex-azulino.

Depois do lance, o São Bernardo criou outras jogadas de perigo. Vinicius foi ‘salvador’ nos momentos de pressão.

As situações deixaram o time paraense atordoado em campo, preso, sem sair para o jogo.

Depois dos vinte minutos o Remo começou a mostrar seus objetivos e passou assustar o gol de Alex Alves criando brechas, sendo mais competitivo.

Aos 26 minutos Jean Silva avança pela direita até a linha de fundo e cruza para o meio da área. A bola passa por toda a defesa do São Bernardo.

Aos 32 minutos Léo Jabá encontra colocado para o gol. Vinícius se estica todo para fazer grande defesa e evitar o segundo dos paulistas.

Já aos 41 minutos, Muriqui ia marcar, mas foi assinalado marcado o impedimento. O Remo chega com mais perigo ao gol do Tigre do ABC

Aos 44 minutos Galdezani tenta passe para Jean Silva, dentro da área, mas a defesa do faz o corte, desviando o perigo.

SEGUNDO TEMPO

Os times voltaram com a mesma formação da fase inicial. O Remo avançou, mas foi o São Bernardo que marcou com João Carlos aos 9 minutos. Houve o cruzamento de Romisson e o atacante, livre, tocou para dentro.

MUDANÇAS

O técnico Marcelo Cabo coloca em campo Fabinho e Álvaro na tentativa de melhorar a produção remista.

Aos 17 minutos Pablo Roberto buscando o gol olímpico e Alex Alves fez a defesa mandando a bola para novo escanteio.

DESMORONOU

Mesmo o Remo tocando mais a bola, mas foi o São Bernardo que marcou o terceiro gol com Léo Jabá. Em jogada de contra-ataque, Léo Jabá entrou livre e bateu rasteiro.

Aos 45 minutos,o estreante Kevin, pegou um rebote e mandou um petardo, diminuindo o prejuízo do Clube do Remo.

PRÓXIMOS JOGOS

Na segunda rodada, o Clube do Remo joga contra o Botafogo-PB, dia 7, em Belém. O São Bernardo vai encarar o Aparecidense em Goiânia. (Reportagem: Braz Chucre/Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

São Bernardo- SP 3 x 1 Clube do Remo- PA

Campeonato Brasileiro Série C – 202

Local: Estádio 1º de Maio- SP

Hora: 21h30

Gols: Matheus Oliveira, 3’ 1/T; João Carlos, 9’ 2/T; Léo Jabá, 37’ 2/T; Kevin, 45’ 2/T

Cartão Amarelo: Icaro, do Clube do Remo; Helder, Matheus Salustiano, São Bernardo

São Bernardo

Alex Alves; Rafael Vaz, Matheus Salustiano e Helder Maciel; Jefferson, Romisson, Rodrigo Souza e Arthur Henrique; Léo Jabá, João Carlos (Bruno Santos) e Matheus Oliveira (Marcos Nunes)

Técnico: Márcio Zanardi

Clube do Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Leonan (Kevin); Matheus Galdezani (Fabinho), Pablo Roberto, Anderson Uchôa e Richard Franco (Alvaro): Muriqui (Laranjeira) e Jean Silva (Pedro Vitor)

Técnico: Marcelo Cabo

Arbitragem

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima – AL

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Pedro Jorge de Araújo – AL

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo