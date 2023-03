Remo despacha o Mundão e espera o próximo adversário na Copa verde

Aconteceu o que o Fenômeno Azul já sabia. Remo venceu o São Raimundo-RR por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, 22, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. Richard Franco, Muriqui (que voltou a jogar ontem) e Jean Silva marcaram. Diante do resultado, o Leão aguarda agora quem passar de Paysandu e Princesa-AM para conhecer o adversário nas semifinais da Copa Verde 2023. No ano passado o Remo não participou por desfazer o plantel após se desclassifica no Brasileiro da Série C.



A volta do atacante Muriqui, que vestiu a 10 azulina, fez a diferença. Após se recuperar de uma lesão muscular, o atleta teve papel importante no jogo e marcou o segundo gol da goleada: em uma escapada de Pedro Vitor no ataque, ele abriu para Leonan na ponta, que cruzou rasteiro. Muriqui, bem posicionado, saiu da marcação e fez o dele aos 33 do primeiro tempo.

Leonan foi decisivo com duas assistências e foi uma dor de cabeça para o adversário no lado esquerdo. Antes que Muriqui marcasse, o lateral já havia sido decisivo logo aos seis minutos de jogo, quando avançou, cruzou rasteiro para Richard Franco – como elemento surpresa na área – abrir o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.



Um dos melhores em campo, Leonan contou com os parceiros do lado esquerdo Pedro Vitor (na ponta esquerda) e Pablo (meia esquerda), para bagunçar a defesa adversário. Além disso, defensivamente, a equipe esteve sempre concentrada e impediu que o São Raimundo-RR se aventurasse várias vezes ao ataque.

FASE FINAL

Aos 35 do segundo tempo, uma expulsão. O atacante Ronald escapou em velocidade e o zagueiro Allan Rosário fez a falta. Foi o segundo cartão amarelo e vermelho para o atleta. 13 minutos depois, Jean Silva recebeu na intermediária. Chutou do meio da rua e a bola morreu no cantinho do goleiro André Regly. Placar final 3 a 0.

Ficha técnica

Remo x São Raimundo-RR

Quartas de final da Copa Verde – jogo de volta

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém

Hora: 19h

São Raimundo-RR

André Regly, Luã Niger (Rian), Allan Rosário, Hícaro e Leandro Cabecinha; Meneses (Ygor), Belão, Tavinho (Raí Teles), Juninho (Carlinhos) e Carlinhos Souza (Jerinha) e Panda

Técnico: Chiquinho Viana

Remo:

Vinícius, Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Leonan (Raí); Uchôa, Richard (Curuá), Pablo Roberto (P. Vitor); J Silva, Diego Tavares (Fabinho) e Muriqui (Ronald)

Técnico: Marcelo Cabo

Arbitragem

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Fabio Pereira (TO)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Imagens: Ascom Remo