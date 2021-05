Remo desperdiça vantagem de 2 gols e cede empate em estreia na Série B. Vídeo

Até os 25 minutos, o Leão fez um primeiro tempo impecável, dominando completamente a partida. O segundo tempo, porém, foi do CRB, que conseguiu o empate no final da partida. Resultado: 2 a 2. O Leão estreou na Série B após 13 longos anos fora da competição.

Com saídas rápidas do meio-campo, em jogadas construídas por Felipe Gedoz, o Remo chegava sempre com perigo na área alagoana. Logo aos 2 minutos, o Leão vai ao ataque e Marlon sofre falta. O próprio Marlon cobra e a zaga alivia.

O CRB responde pelo lado esquerdo, buscando Jatobá em cruzamento, mas a zaga remista tira a bola da zona de perigo. Aos 6, novo ataque do CRB. Erick enfeita e Jansen acaba com a festa, afastando a bola para a frente.

O Leão vai à frente com Thiago Ennes. Ele recebe, aos 11, busca o drible no meio de três adversários, mas Frazan chega dividindo a bola e mandando para a lateral. Ao recuperar a bola, em cobrança de lateral, aos 12, Renan Gorne desvia cruzamento e Lucas Siqueira completa sozinho, de cabeça, para o fundo do barbante. 1 a 0 para o Remo.

Aos 15, o Galo alagoano avança com Erick na área. Jefferson aparece e faz falta. Os azulinos respondem pela beirada do campo com Marlon. Ele cruza forte para a área e a bola acaba nas mãos do goleiro Diogo Silva.

O Remo faz novo ataque pela esquerda e Marlon manda um petardo, o goleiro não segura e Lucas Siqueira, em impedimento, faz 2 a 0 para o Leão. Os jogadores do CRB nada reclamaram e o juiz apontou para a linha central do gramado. Aos 26, após um passe de Erick da intermediária, Hyuri se antecipou ao goleiro Vinicius e mandou para as redes: 2 a 1.

O CRB, aos 37, costura jogada pela direita, por meio de Reginaldo, que manda para a área. Jatobá amortece, gira o corpo e chuta para longe. O Remo, antes disso, aos 36, avança pela direita com Jeferson. Ele chuta rasteiro para a área, mas ninguém do ataque azulino aparece para completar a jogada. Bola fora. Nenhum lance de perigo de gol até os 45.

Galo melhor

O segundo tempo começou diferente, com o CRB marcando mais adiantado na tentativa de dificultar a saída de bola do Remo. Teve a chance de empatar num, chute para fora de Calyson após bela ajeitada de Hyuri já dentro da grande área aos três minutos. O Remo respondeu dois minutos depois num chute de Lucas Tocantins e que exigiu a defesa de Diogo Silva.

Com o passar do tempo os jogadores passaram a sentir cansaço e os dois técnicos fizeram várias substituições. O CRB passou a pressionar na base dos cruzamentos altos, facilitando a defesa visitante.

A melhor chance do empate saiu aos 32 minutos, quando Diego Torres limpou a marcação e chute de perna esquerda. A bola desviou em Romércio e bateu na trave esquerda do goleiro que saltou em vão. Vinícius deu sorte.

O Remo ficou muito passivo, deixando o tempo passar e acabou sofrendo o empate aos 43 minutos. Após escanteio cobrado por Dudu, a bola passou por toda a pequena área e no segundo pau apareceu Diego Torres para cabecear em diagonal para as redes.

Próximos jogos

Na segunda rodada, o CRB vai sair diante do Cruzeiro, domingo (6), às 18h15. O Remo vai jogar em Belém diante do Brasil de Pelotas, sábado (5), às 19 horas.

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação