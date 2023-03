Remo detona o Castanhal e segue invicto no Parazão 2023

O Clube do Remo segue avassalador no Parazão de 2023. Chegou à sua sétima vitória consecutiva no campeonato. Sua vítima, desta vez, foi o Castanhal, derrotado por 3 a 2 no jogo realizado no Estadio Francisco Vasques, o Souza, na manhã de domingo, 19.



O jogo aconteceu no campo da Tuna Luso, por indicação do Castanhal, devido seu CT não estar em condições de receber jogos. A equipe dos Titulares do Esporte da Super Marajoara AM-1.130 esteve lá em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ on-line, patrocínio do sempre Avistão, 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, empresas do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.



O Leão, continua com 100% de aproveitamento, tem, agora, 18 pontos. O Japiim, com a derrota, patina na tabela e permanece com seis pontos. Corre risco de não figurar no G8.



Com um time alternativo, o Clube do Remo teve dificuldade de organizar o jogo no primeiro tempo. O Castanhal não soube explorar a vantagem. O duelo no primeiro tempo foi morno de jogadas.



Apenas um lance de real perigo aconteceu aos 23 minutos. Henrique, do Clube do Remo, chutou uma bola nas traves.

GOLS

O segundo tempo, porém, foi muito animador e cheio de gols. O Leão fez 1 a 0 com Kanu aos 55 segundos. Houve rebatida de bola e o jovem atacante, de pé-esquerdo, mandou ver.



O Castanhal obteve o empate com Raylson. Jogada pela esquerda e o atacante na frente do lateral Ray marcou aos 21 minutos.



Precisando vencer, o Japiim se lançou ao ataque e deixou de marcar. Uma bola rápida, de contra-ataque, Ronald entrou livre e assinalou o segundo gol azulino aos 26’.



Cinco minutos depois o Leão marcou o terceiro gol com Jonilson, numa ‘paulada’, após rebatida castanhalense.



O Castanhal não se abateu e foi em frente. Aos 33, Raylson limpou a jogada e cruzou. Jefferson Murillo, de cabeça, diminuiu o placar.



Na reta final, o jogo ficou tenso. Henrique do Clube do Remo, foi expulso por jogo violento e Bruno Henrique, do Castanhal, por atitude agressiva ao árbitro. (Braz Chucre/Ronabar)

Ficha Técnica

Castanhal 2 x 3 Clube do Remo

Campeonato Paraense – 7ª Rodada

Local: Estádio Francisco Vasques [Souza]

Árbitro: Djonalthan Costa Araújo.

Cartão Amarelo: Jefferson Murillo, do Castanhal; Paulinho Curuá, Ray, do Clube do Remo

Cartão Vermelho: Henrique, do Clube do Remo; Bruno Henrique, do Castanhal.

Gols: Kanu, 55’/2T; Raylson, 21/2T; Ronald, 26/2T; Jonilson, 31/2T; Jefferson Murillo, 33/2T,

Castanhal

Bernardo; Matheus Serra (Gui Santana), Pietro, Bruno Eduardo e. Jefferson Murillo (Brendo); Gabriel Santana (Alex), Gabriel Agú, Neto (Bruno Henrique) e Raylson; Bambelo (Cássio) e Pedro Gabriel

Técnico – Hermes Júnior

Remo

Victor Lube; Rony, Wendel Lomar (Ruan), Diego Ivo (Jonilson) e Ray; Paulinho Curuá, Henrique, Guty (Renan Tiago) e Ricardinho (Ronald); Jean Silva e Kanu (Rogério)



Técnico: Marcelo Cabo

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo