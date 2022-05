Remo disputa Lga Nacional divisão II Norte e Nordeste de polo aquático

O polo aquático do Clube do Remo começou ontem, quinta-feira, 26, a disputa da etapa classificatória da Liga Nacional Divisão II – Norte e Nordeste. A competição segue até domingo, 29, no Campus 3 da Uepa.

O Leão está na competição com duas equipes: Remo Master e Remo A, com a delegação composta por 29 atletas. A liga definirá quatro classificados para a fase final da Liga Nacional Divisão II, que será realizada em novembro, em Fortaleza.



Além do Remo, participam da fase classificatória: Fortaleza/Náutico/WP Cearense, Clube Amazonense, Polo Salvador, Feira de Santana e Passarinho. As equipes se enfrentam no sistema todos contra todos.Caso a equipe Fortaleza/Náutico/WP Cearense já está classificada para a fase final da Liga Nacional Divisão II por ser a sede da competição. Portanto, caso ela termine entre os quatro primeiros, o quinto colocado também estará classificado.

A estreia do Remo Master foi diante do Fortaleza/Náutico/WP Cearense e saiu derrotada. O Remo A também perdeu o primeiro jogo para o Clube Amazonense. Ainda nesta quinta, o Remo Master e Remo A se enfrentam, às 19h30. Confira abaixo a programação.

