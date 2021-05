Remo e Águia decidem quem fica com a vaga para a semifinal do Parazão

Remo e Águia decidem nesta terça-feira, às 19 horas, no Baenão, quem fica com a vaga para a semifinal do Parazão 2021. O Leão está na vantagem no confronto, podendo perder por até um gol de diferença que mesmo assim garante a presença na próxima fase. Já o Azulão precisa vencer por três gols de diferença para conquistar a classificação ou por dois para levar a decisão para os pênaltis.

O Remo construiu a vantagem ao vencer o Águia, no último sábado, no Zinho Oliveira, por 3 a 1.No jogo de volta o Leão quer continuar na trilha do título de 2021. Se vencer ou empatar, o Remo se mantém invicto na competição.

Para o confronto, a única dúvida é o atacante Lucas Tocantins. Ele sentiu um desconforto na coxa na primeira partida das quartas de final, ainda na etapa inicial, e precisou ser substituído. Erick Flores deve assumir a posição no jogo da volta das quartas de final do estadual. Deve ser somente essa mudança do Leão Azul, que tem no meia Felipe Gedoz e no atacante Renan Gorne opções para marcar na noite desta terça-feira.

Aliás, Gedoz entra em campo embalado pela boa atuação no jogo de sábado, quando marcou um dos três gols da vitória azulina no Zinho Oliveira. O jogador tem mostrado a cada partida porque foi um bom investimento do Remo. Em sete partidas disputadas na temporada, ele marcou quatro gols.

Águia

Sob comando do técnico João Galvão, o Águia de Marabá vai tentar fazer milagre na noite desta terça-feira, no Baenão. O time possui dois desfalques importantes para a partida de volta das quartas de final: o zagueiro Gilmar e o atacante Romarinho. O primeiro recebeu o cartão vermelho quando estava no banco de reservas. O outro recebeu o cartão vermelho ao fim da partida, quando dava entrevista para a emissora de TV que detém os direitos de transmissão do Campeonato. O que gerou muita polêmica pós-jogo.

A vaga de Gilmar na zaga será ocupada por Tiago Félix. No ataque, Dé deve entrar no lugar de Romarinho.

Arbitragem

Após as polêmicas envolvendo a arbitragem no primeiro confronto, a Federação Paraense de Futebol (FPF) mudou o trio que trabalhará no jogo Remo x Águia. As trocas ocorreram a pedido do Azulão, que se comprometeu a pagar as despesas da arbitragem que será FIFA.

Saíram da escala o arbitro Gustavo Ramos Melo e os auxiliares Hélcio Araújo Neves e Rafael Ferreira Vieira, todos paraenses e do quadro da CBF. Em seus respectivos lugares entraram Rodolfo Toski Marques, Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves, todos da FIFA. Elaine da Silva Melo continua como quarta árbitra.

FICHA TÉCNICA

REMO X ÁGUIA

QUARTAS DE FINAL DO PARAZÃO – VOLTA

Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Dioguinho, Erick Flores (Lucas Tocantins) e Renan Gorne

Técnico: Paulo Bonamigo

Águia: Gustavo Henrique, Bruno Limão, Guigui, Tiago Félix e Souza; Da Silva, Balão, Matheus Rosa e Echeverría; Veraldo e Dé

Técnico: João Galvão

Local: Baenão – Belém (PA)

Hora: 19 horas

Árbitro: Rodolfo Toski Marques/FIFA

A1: Guilherme Dias Camilo/FIFA

A2: Rafael da Silva Alves/FIFA

4º: Elaine da Silva Melo/CBF

Fonte: O Liberal

Foto: Samara Miranda / Remo

Por: Andreia Espírito Santo