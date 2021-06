Remo e Atlético-MG se enfrentam no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil

Clube do Remo e Atlético Mineiro iniciam nesta quarta-feira (2) a disputa por uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida da terceira fase será às 19 horas, no Estádio do Baenão. A volta está marcada para o dia 10 de junho, quinta-feira, às 19 horas, no Mineirão. Será o confronto de time de Série B contra o de Série A e também de Libertadores.

Único representante da região Norte, o Remo tem a favor os bons números nesta temporada. O time azulino não perde a 17 partidas, sendo 11 vitórias e seis empates, com um aproveitamento de 75%. A última derrota foi em 21 de fevereiro, por 2 a 1, para o Brasiliense, na final da Copa Verde. Inclusive, empatou na estreia da Série B com o CRB-AL, em 2 a 2, fora de casa, no último sábado, completando 100 dias sem derrota. Foram 32 gols marcados e 15 sofridos.

Para o confronto, o técnico Paulo Bonamigo deve manter o time que estreou na Série B. O destaque fica para o volante Lucas Siqueira, capitão do Remo e que marcou dois gols no último confronto, e também para o meia Felipe Gedoz, que vem sendo elemento importante para o ataque azulino.

O Remo pode jogar com Vinícius; Thiago Ennes, Suéliton, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson, Lucas Tocantins e Renan Gorne.

Atlético-MG

O time mineiro não começou bem a Série A do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Fortaleza por 2 a 1, no Mineirão, no último domingo. No entanto, fez uma boa campanha na Libertadores e está nas oitavas de final da competição internacional, jogando contra o Boca Juniors.

O técnico Cuca terá sete desfalques no jogo de hoje. Seis vão jogar nas seleções e um por lesão. São eles: os laterais Guga e Guilherme Arana (Seleção Brasileira Olímpica), o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o meio-campista Alan Franco (Equador) e os atacantes Savarino (Venezuela) e Vargas (Chile). O atacante Keno ficou fora do time por causa de uma lesão na coxa.

Em compensação, tem o retorno de Eduardo Sasha, recuperado de tendinite no pé esquerdo. Além, é claro, de contar com o atacante Hulk, que começou a temporada abaixo do esperado, chegou a se desentender com o técnico Cuca, mas deu a volta por cima.

O centroavante mantém a média de um gol a cada duas partidas e soma 369 gols na carreira. Na temporada, são oito gols marcados em nove jogos, sendo artilheiro da Libertadores, com seis gols. Na noite de hoje, ele vai atrás do 370º gol.

O time provável do Atlético Mineiro deve ser Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Eduardo Sasha, Marrony e Hulk

Reencontro

O jogo entre Remo e Atlético-MG ainda marca o reencontro do técnico Cuca e do auxiliar Eudes Pedro com o Leão. Cuca foi treinador do Remo em 2001 e jogou a Série A com a camisa azulino em 1994.

Já Eudes Pedro foi treinador do Remo no final de 2019. Ele substituiu o técnico Márcio Fernandes, após a eliminação do Leão na Série C. Mas ficou apenas quatro jogos. Foram duas derrotas, um empate e apenas uma vitória, além de ser eliminado pelo Paysandu na Copa Verde, o que fez o comando no time azulino durar pouco.

FICHA TÉCNICA

REMO X ATLÉTICO-MG

3ª Fase Copa do Brasil – jogo de ida

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Suéliton, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson, Lucas Tocantins e Renan Gorne

Técnico: Paulo Bonamigo

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Eduardo Sasha, Marrony e Hulk

Técnico: Cuca

Local: Estádio do Baenão – Belém (PA)

Hora: 19 horas

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (AB/PI)

Assistente 1: Rogério de Oliveira Braga (AB/PI)

Assistente 2: Márcio Iglésias Araújo Silva (AB/PI)

Quarto Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (CD/PA)

Fonte: O Liberal

Por: Andreia Espírito Santo

Foto: Sandro Galtran / Clube do Remo