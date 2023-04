Remo e Cametá decidem quem será o adversário do Águia, de Marabá, na final do Parazão 2023

Com o Águia, de Marabá, já garantido na final, depois de eliminar o Paysandu, eis que Clube do Remo e Cametá decidem quem será o adversário do Azulão na decisão do título do Parazão 2023. O clássico entre o Mapará Remoso e o Leão será disputado no estádio Evandro Almeida, o Baenão, a partir das 17h deste domingo, 30, lembrando que, se o jogo terminar empatado. o vencedor, então, sairá nas cobranças de penalidades. Todas as emoções serão levadas ao público paraense por meio da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



O duelo no Baenão registra o terceiro jogo entre ambos nesta temporada. O Clube do Remo, em busca do bicampeonato, tem uma vitória e um empate.



No ano de 2012 o Cametá foi campeão. Ganhou o título em cima dos azulinos. A expectativa cametaense é pela repetição da heroica jornada daquele ano.



O Clube do Remo vem de uma eliminação na Copa do Brasil diante do Corinthians em São Paulo, o técnico Marcelo Cabo tem todo o elenco azulino à disposição. O Remo entra em campo com força total para ‘fisgar’ o Mapará.



O Cametá, sob o comando do técnico Rogerinho Gameleira, tem jogo bem estruturado. Rogerinho, ex-jogador, foi, inclusive, campeão pelo Cube do Remo, também conta com sua força máxima, destacando o irreverente atacante Pilar, artilheiro cametaense no campeonato com seis gols marcados. Jorge Pet, meio-campo ofensivo, é outra peça importante no esquema tático de Rogerinho Gameleira. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Ficha Técnica

Clube do Remo x Cametá

Campeonato Paraense – 2023- Semifinal – Jogo de Volta

Local: Estádio Evandro Almeida (Baenão)

Hora: 17h

Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Ivo, Raí; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá, Jean Silva, Pedro Vitor; Muriqui e Fabinho

Técnico: Marcelo Cabo

Cametá

Pedro Henrique; Osvaldir, Marcão, Taison, Rayro; George, Léo Pará, Ryan, Alexandre; Jorge Pet e Pilar

Técnico: Rogerinho Gameleira

Arbitragem

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Leory Rodrigues Pereira



Imagem: Samara Miranda/Agência Remo