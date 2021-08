Remo e Chapecoense acertam os últimos detalhes para empréstimo do meio-campista Vinicius Foguinho

O Remo deve anunciar ainda nesta quinta-feira, 19, a contratação por empréstimo do meio-campista Vinicius Foguinho, de 21 anos, que pertence a Chapecoense. A negociação entre os clubes está avançada e será finalizada na manhã de hoje.

Segundo apurou a reportagem, a única coisa que falta definir é o tempo de contrato com o Remo. A princípio, Vinícius Foguinho vai ficar no Estádio Banpará Baenão até o final da Série B 2021. Porém, o staff do jogador ainda trata com a Chapecoense a possibilidade de ser estendido o vínculo para o final da temporada 2022. Foguinho tem contrato com o clube catarinense até o final de 2023. Esta é a terceira vez que o Remo tenta a contratação do meio-campista.

Pela Chapecoense, Vinicius Foguinho fez 15 jogos nesta temporada e não marcou nenhum gol. Em 2020, foram 27 jogos e cinco gols marcados. Antes de desembarcar na Arena Condá, o meio-campista passou por Juventus de São Paulo e Botafogo, ambos na categoria de base.

Fonte: Roma News