Remo e Corinthians prometem duelo épico pela Copa do Brasil no Mangueirão

O Clube do Remo volta ao Mangueirão para enfrentar o Corinthians-SP, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, edição 2023. O duelo no Estádio Estádio Olímpico do Pará, recém reinaugurado, começa às 21h30 desta quarta-feira, 12, com transmissão da equipe "Titulares do Esporte" da Super Rádio Marajoara AM-1.130.

O último confronto entre Corinthians e Clube do Remo aconteceu no dia 9 de abril de 1996, também pela Copa do Brasil daquele ano. Na ocasião, houve empate de 1 a 1, resultado que classificou o Timão.

Naquela noite, com o ‘Colosso’ lotado, a delegação corintiana encarou uma contramão na Rodovia Augusto Montenegro, devidamente escoltada, para chegar ao estádio.

No jogo aconteceu fato ainda hoje lembrado pelo torcedor azulino e paraense. O Clube do Remo vencia por 1 a 0, estava comemorando a classificação quando, num lance de pura infelicidade do atacante Castor, na tentativa de aliviar a pressão do time paulista, chutou para dentro do gol azulino.

O tempo passou e na noite desta quarta-feira, 12, novamente os times se encaram depois de 27 anos.

O Leão Azul paraense entra em campo ainda abalado pela derrota para o seu maior adversário, o Paysandu, no domingo, 9. O técnico Marcelo Cabo faz alguns ajustes na equipe mesmo tendo pouco tempo para preparar o elenco.

O time azulino tem o retorno do meia Pablo Roberto, recuperado da lesão que o deixou de fora dos últimos jogos.

No Corinthians, o técnico Fernando Lázaro vai promover mudanças na equipe. Entre os titulares, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o atacante Róger Guedes devem ser as ausências mais notadas pela torcida.

O atacante Pedro deve começar como titular ao lado de Yuri Alberto. As dúvidas no meio-campo são muitas, no entanto, é provável que Cantillo, Maycon, Paulinho e Adson comecem o confronto contra o Leão.

O time vem de uma grande vitória na Libertadores contra o Liverpool-URU, por 3 a 0. No duelo, o meia o Renato Augusto sofreu uma lesão no menisco e vai ficar de molho por pelo menos dois meses.

O jogo de volta será realizado dia 26 na Neo Química Arena, em São Paulo. (Colaborou Braz Chucre)

Ficha Técnica

Clube do Remo – PA x Corinthians- SP

Copa do Brasil- 2023 – 3ª Fase

Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)

Hora: 21h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Eder Alexandre (SC)

4º Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (PA)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Clube do Remo

Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa e Pablo Roberto; Pedro Vitor, Diego Tavares e Muriqui

Técnico: Marcelo Cabo

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Bruno Mendes e Matheus Bidu; Roni (Cantillo), Paulinho (Fausto Vera), Maycon e Adson (Giuliano); Yuri Alberto e Pedro

Técnico: Fernando Lázaro

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo