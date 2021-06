Remo é goleado por 3 a 0 pelo Botafogo em Volta Redonda-RJ

Definitivamente, o Clube do Remo terá de refazer todo o seu esquema tático até o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando neste domingo, 13, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o Leão Azul foi derrotado pelo placar de 3 a 0 pelo Botafogo do Rio de Janeiro. A partida foi válida pela terceira rodada. Com esse resultado, o Fogão já é o vic-líder dacompetição, na sua corrida desesperada para voltar à elite do futebol nacional, na Série A. O Remo entrou apático e só buscou equilíbrio ao receber a primeira bomba. Reagiu no segundo tempo, mas não conseguiu acrescentar nada.

Com sete pontos, o Fogão só está a dois do líder Náutico. O Remo, por outro lado, parou nos quatro pontos, em décimo lugar. Cariocas e paraenses não se enfrentavam desde 18 de outubro de 2003, quando o Bota meteu 4 a 1.

GOL E SÓ!

O Botafogo conseguiu abrir o placar logo em sua primeira oportunidade aos 13 minutos. Rafael Navarro achou Chay, que avançou e bateu no canto de Vinícius para estufar o barbante. O problema é que o Botafogo diminuiu o ritmo e viu o Remo crescer.

O Remo, aliás, chegou a estufar o barbante aos 20 minutos. Renan Gorne aproveitou rebote de Douglas Borges e completou para o gol, mas a arbitragem deu impedimento. Aos 32 minutos, Renan Gorne mandou de peixinho e a bola passou perto. Aos 36 minutos, Paulo Bonamigo, técnico do Remo, reclamou e recebeu amarelo.

MATOU!

O Botafogo matou o jogo aos 18 minutos. O segundo gol foi marcado aos 14. Rafael Navarro recebeu de Ronald e tocou na saída de Vinícius. Animado, o Bota foi pra cima e deu números finais ao jogo. Pedro Castro recebeu e bateu de fora da área para vencer Vinícius e cravar 3 a 0 no placar.

PRÓXIMOS JOGOS

Na quarta rodada, o Botafogo visitará o Londrina no Café, interior paranaense, na quinta-feira, às 19 horas. Um dia antes, às 16 horas, o Remo receberá o Vitória no Baenão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda – RJ

3ª Rodada da Série B

REMO

Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Marlon (Vinícius Kiss); Anderson Uchôa (Igor Fernandes), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz (Erick Flores); Jefferson (Gabriel Lima), Dioguinho e Renan Gorne.

TÉCNICO: Paulo Bonamigo

BOTAFOGO

Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luís Oyama, Guilherme Santos (Pedro Castro) e Marco Antônio (Ricardinho); Ronald (Daniel Borges), Rafael Navarro (Rafael Moura) e Chay (Diego Gonçalves).

TÉCNICO: Marcelo Chamusca

ARBITRAGEM

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado – TO

Assistentes: Fábio Pereira e Fernando Gomes da Silva – TO

Foto: Samara Miranda/Remo