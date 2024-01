Remo e Grande Família decidem o título do Campeonato de Dominó de 2023, na Tuna Luso

Clube do Remo e Grande Família decidem neste domingo, 21, pela manhã, na boate da Tuna Luso Brasileira, o llº Campeonato Paraense de Dominó, cuja expectativa é muito grande envolvendo os jogadores, dirigentes e torcedores das equipes finalistas que contarão com todos titulares e inclusive alguns ficaram concentrados num hotel da cidade visando a grande decisão. Logo após o encerramento da decisão, haverá entrega das premiações ao comando do presidente Salatiel Campos, com apoio dos diretores Ofir, Luís Fernandes, Alberto Henrique, Antônio Maria e o badalado “Prego”.

O certame tem patrocínio do Sr Split e apoio da Fenaclubes, Segasp Sport, Tuna Luso, Construtora Karajás e bateria Tudor.

As equipes estão prontas para a decisão visando a conquista do título. Os remistas contarão com esses jogadores: Danilo Labareda, Ivan, Vladimir, Daniel Labareda, Moisés, Fábio Salgado e Branco.

Pelo lado da Grande Família, tudo é tranquilidade no caminho da conquista do sétimo título e os jogadores relacionados são esses: Daniel, André, Claudinho, Vagner, Atreu e Eduardo.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar