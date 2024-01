Remo e Grande Família decidem o título do Campeonato de Dominó de 2023, na Tuna Luso

Clube do Remo e Grande Família são finalistas do IX Campeonato de Dominó. Os clubes venceram as equipes do Caixaparah e Assubsar, respectivamente, na penúltima rodada das fases classificatórias realizadas ontem, terça-feira, 16, na sede campestre da Tuna Luso Brasileira. A competição promovida pelo Sindicato dos Clubes Sociais do Pará, presidido pelo desportista Salatiel Campos, será encerrada no próximo domingo pela manhã, na boate da Tuna Luso, cedida pela diretoria da Cruz de Malta, sempre em parceria com Sindiclubes.

Logo depois do encerramento dos jogos haverá a entrega das premiações comandadas pelos dirigentes do Sindiclubes, Salatiel Campo, Offir, Luis Fernandes, Alberto Henrique e José Antônio. Os jogos começarão a partir das 10 horas.

Os resultados dos jogos de terça-feira foram esses : Tuna 3 x 0 Ara; Remo 2 x 1 Caixaparah e Grande Família 2 x 1.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar