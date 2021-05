Remo e Paysandu disputam a liderança da Copa Pará de Basquete

O Re-Pa acontece nesta sexta-feira (28) no ginásio Moura Carvalho

A Copa Pará de Basquete tem nesta sexta-feira (28) o jogo mais importante da competição. Se trata do clássico Remo x Paysandu, marcado para o ginásio Moura Carvalho, do Paysandu, a partir das 20h45.

O Re-Pa vale a liderança da copa organizada por um grupo de desportistas. Os rivais venceram seus dois primeiros jogos e soma seis pontos na classificação.

Na partida preliminar jogam Sport Belém Basquete [SBB] e Tuna Luso, às 19h15.

O basquete paraense passou por uma longa inatividade por conta da covid-19, nem houve campeonato na temporada de 2020. Com a flexibilidade dos protocolos sanitários a modalidade está se soerguendo.

Bicolores e Azulinos estão com equipes jovens com os jogadores formados nas divisões de base. O bicolor está sob comando de Said Fraiha que por muitos anos trabalhou no basquete remista. “Temos um plantel bom ne muito equilibrado”, avalia.

O Clube do Remo continua sendo dirigido por Giovani Martins.

“A expectativa é a melhores. Mesclamos o elenco com jovens da base. Tenho certeza que nosso time está forte para brigar pelo título e mesmo sendo jogo na casa do adversário, mas vamos brigar pela vitória”, disse.

A rodada será completada no sábado (29) com o jogo Bessa/JP8 x Médici Basquete, ainda no Moura Carvalho, às 10h.

Fonte/Foto: oliberal.com