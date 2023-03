Remo e Paysandu duelam por vaga na final da Copa Verde. Leão quer a vaga, mas Papão quer azedar o plano.

Qual time paraense estará na final da Copa Verde, versão 2023? Clube do Remo ou Paysandu? A resposta, o torcedor saberá à noite desta quarta-feira, 29, quando os rivais se enfrentam no Mangueirão, a partir das 20h, no jogo de volta. A partida terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

A vantagem, por ora, está em poder do Clube do Remo por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, domingo passado. Hoje, joga pelo empate. O Paysandu, necessariamente, precisa vencer por uma diferença de dois gols. Assim, tirar o bombom da boca dos azulinos. Caso marque o mesmo placar da partida anterior, o classificado sairá das cobranças de penalidades. O clássico segue aberto.

Ambos estão desfalcados de alguns titulares que cumprem suspensão pela expulsão no RE-PA de domingo, 26. Diego Tavares e Richard Franco, do Clube do Remo. Genilson, João Vieira e Gabriel Davis, do Paysandu.

Os desfalques não tiram o foco da rivalidade envolvente na disputa pela vaga na decisão da copa. O Paysandu com firme na pretensão da conquista do quarto título, já o Clube do Remo correndo pelo segundo. Foi campeão no ano de 2021.

O técnico Marcelo Cabo sentiu as emoções do seu primeiro RE-PA, viu como é a ‘guerra’ com o rival. Está agora, como ressaltou, mais ‘cascudo’ para encarar o Papão. Márcio Fernandes é mais ‘calejado’ no clássico. Já esteve no lado azulino e conhece bem as ‘manhas’ do clássico entre os maiores rivais do futebol nortista.

O árbitro Dyorgines Jose Padovani de Andrade, do Espírito Santo, apita o RE-PA.

Dyorgines será auxiliado pelos também capixabas Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antônio Zanotti.

O paraense Djonaltan Costa de Araújo será o quarto árbitro. (Braz Chucre/Ronabar)

FICHA TÉCNICA

Clube do Remo

Vinicius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Leonan; Paulinho Curuá, Anderson Uchôa e Pablo Roberto; Jean Silva

Técnico: Marcelo Cabo

Paysandu

Thiago Coelho; Samuel Santos, Wanderson, Bocanegra e Eltinho; Jímenez, Rithely, Ricardinho e Fernando Gabriel; Mário Sérgio e Bruno Alves

Técnico: Márcio Fernandes

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo