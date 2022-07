Remo e Paysandu poderão se enfrentar futuramente no Mangueirão ainda este ano

O Estádio Olímpico Mangueirão, está a todo vapor com as obras de reforma da principal praça esportiva do estado, que já tem data marcada para ser entregue, a previsão é para o dia 30 de agosto, de acordo com o atual Governador do Estado, Helder Barbalho.

Os amantes do futebol já contam no dedo essa grande retomada para torcer pelos seus times de coração, que o diga os torcedores dos maiores rivais do futebol paraense, Remo e Paysandu, que inclusive poderão estar disputando a série C em setembro. Além disso, o estádio também terá a liberdade para realizar demais agremiações, para o esporte amador e o atletismo no Pará.

Chegou a ser cogitado, a possibilidade de receber um jogo da seleção brasileira, um grande clássico contra a Argentina, em jogo adiado das Eliminatórias Sul-Americanas, porém a ideia foi descartada, devido irregularidades na Federação Paraense de Futebol (FPF) fez com que a CBF descartasse o Mangueirão.

Foto: Reprodução Sedop/Pará