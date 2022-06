Remo e Paysandu recebem socorro financeiro de R$ 400 mil da CBF

Os presidentes do Paysandu, Maurício Ettinger, e do Remo, Fábio Bentes, informaram, nesta quarta-feira, 08, que os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série C irão receber um aporte da ordem de R$8 milhões da Confederção Brasileira de Futebol, sendo 400 mil para cada entidade do futebol. Os presidentes de todos os clubes que estão na Terceirona estiveram reunidos com a diretoria da CBF e gostaram do que foi tratado, da forma como foram recebidos e da nova filosofia de futebol dentro da entidade máxima do futebol brasileiro.

Maurício Ettinger explicou que essa verba chega em boa hora e que irá ajudar bastante no orçamento do Paysandu nesta fase da Terceirona. Ele contou que, ao lado de Fábio Bentes, foi tratada a questão da logística de viagens dos clubes paraenses desde Belém até o extremo Sul do Brasil e que haverá necessidade, em alguns casos de mais diárias para as delegações.

Fábio Bentes não apenas disse o quanto essa ajuda financeira é bem vinda para todos os clubes, como também ressaltou a reclamação geral dos clubes em relação à arbitragem que vem atuando ao longo do Brasileiro e que deu bastante trabalho, especialmente para os clubes do Remo e Paysandu.

Outra reclamação dos presidentes de clubes diz respeito à questão dos voos que têm dado muito problema para que as delegações sigam a agenda de compromissos no Campeonato Brasileiro, o que deve ser revisto pela CBF junto às empresas aéreas que transportam as delegações.

Imagem: José Luis Totti/Agência Paysandu/Oswaldo Forte/Reprodução/O Liberal