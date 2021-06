Remo eliminado da Copa do Brasil por 3 a 1 no geral

O torcedor está aí para torcer, para acreditar, para sofrer, para gritar, se emocionar, dar pulos de alegria. Tudo isso faz parte dos esportes. No caso de Remo e Paysandu, a torcida é contagiante, mas todos sabiam que o embate do Clube do Remo não era dos mais fáceis e o resultado não surpreendeu. O Leão Azul está eliminado da Copa do Brasil 2021, depois de perder por 2 a 1 no Mineirão, na noite desta quinta-feira (10). Além de perder, os remistas também esquecem R$ 2,7 milhões. Nos dois jogos ficaram 4 a 1 para o Atlético Mineiro, que avançou para as oitavas de final da competição. Os gols da partida foram marcados por Revér e Hulk, para o Galo, e Romércio, para o Remo.



Neste momento, o Remo se volta para a Série B, sabendo que, domingo, encara outra “pedreira”, o Botafogo do Rio de Janeiro. Será às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Os planos de classificação do Remo seriam frustrados aos 9 minutos de partida. Foi nesse tempo que o Atlético Mineiro abriu o placar no Mineirão. Após cobrança de escanteio do Hyoran, no primeiro pau, Réver desviou de cabeça para o gol e ampliou a vantagem do Galo. No agregado: 3 a 0.

O Atlético Mineiro voltou a ter posse de bola e domínio. Poderia ter marcado mais se não fosse a trave. Destaque para Keno, que teve duas chances ótimas. Na primeira, acertou a trave. Depois, tocou para Hulk, que acertou o adversário e pediu pênalti alegando que o zagueiro colocou a mão na bola. Árbitro disse que não foi nada.

Aí teve mais uma chegada do Galo, com a bola na trave, de novo. Depois, Dodô cruzou para Nacho Fernández, que cabeceou bola na trave.

GOL DE HONRA

Nesta altura dos acontecimentos, o Atlético pensava estar tudo dominado. Mas não contava com o pé certeiro de Romércio. Aos 45 minutos, o Galo errou a saída de bola, o zagueiro azulino ficou com a bola e soltou uma bomba de fora da área, sem qualquer defesa para o Everson. Tudo ficou igual no Mineirão.

FASE FINAL

Mais um balde de água fria nos planos do Leão. Rafael Jansen derrubou Réver dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Atlético. Hulk foi para cobrança e ampliou para o Atlético Mineiro.

O Remo tentou responder, aos 10 minutos, com Igor. A jogada começou com Gedoz, que mandou para a área e a defesa tirou. Igor pegou a sobra, de fora da área e tentou um golaço como o de Romércio. Mas a bola subiu demais.



A defesa do Remo vacilou e Dodô recebeu, sozinho, na área. Ele se preparou para chutar, mas Romércio chegou a tempo e evitou o terceiro gol.

O Remo poderia ter empatado com um pênalti. A penalidade foi marcada quando Jair colocou a mão na bola. Gedoz cobrou no canto esquerdo e Everson defendeu, para desespero dos azulinos. Foi a última chance do Leão, que se despediu da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 x 1 Remo

Agregado: 4 x 1

3ª fase Copa do Brasil – Jogo de volta

Atlético-MG: Everson; Mariano, Gabriel, Réver e Dodô; Allan (Jair) e Tchê Tchê; Nacho Fernandez (Sávio), Hyoran (Nathan); Keno (Marrony), Hulk (Eduardo Sasha)

Técnico: Cuca

Remo: Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva), Romércio, Rafael Jansen e Igor (Marlon); Anderson Uchôa (Arthur), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson (Gabriel Lima), Dioguinho e Renan Gorne (Edson Cariús)

Técnico: Paulo Bonamigo

Gol: Réver (9’/1ºT), Hulk (6’/2ºT); Romércio (45’/1ºT)

Cartão amarelo: Não teve

Local: Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (AB/GO)

Árbitro Assistente 1: Cristhian Passos Sorence (AB/GO)

Árbitro Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (AB/GO)

Quarto Árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva (CD/MG)

Foto: Gazeta Esportiva