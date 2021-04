Remo empata com o Águia pelo Parazão e mantém invencibilidade em 2021

Leão buscou o empate fora de casa e segue tranquilo na liderança do grupo B do Parazão

Dioguinho mais uma vez deixou sua marca pelo Leão Azul (Samara Miranda / Remo)

O Remo manteve a invencibilidade na temporada 2021. O Leão Azul empate em 1 a 1 com o Águia de Marabá, no Estádio Zinho Oliveira e segue como líder do grupo B com 14 pontos conquistados.

A equipe de Marabá saiu na frente com o atacante Dé, no primeiro tempo, que recebeu passe de Romarinho atrás da zaga, entrou na área e chutou na saída do goleiro Vinícius. O Remo buscou o empate também na primeira etapa com Dioguinho, que recebeu cruzamento de Lucas Tocantins, cabeceou, o goleiro do Azulão deu rebote e o próprio Dioguinho chutou para o gol.

AGENDA

O próximo compromisso do Remo na temporada é na quarta-feira (21), contra o Castanhal, às 17h, no Baenão, em Belém. Já o Águia recebe o Itupiranga, no Zinho Oliveira, também na quarta-feira (21), às 16h.