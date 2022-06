Remo empata com o Figa e permanece fora do G-8 do Brasileiro

Ainda não foi desta vez que o Leão Azul do Baenão conseguiu se livrar da maré braba sem vitórias no Campeonato Brasileiro da Série C. Se vencesse na noite desta segunda-feira, 27, em jogo válido pela 12ª Rodada, o time paraense entraria no G-8 da competição, porém, empatou sem gols com o Figueirense, dono da casa, no Estádio Orlando Scarpelli. O jogo teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

O G-8 é o grupo dos times que se classificam para a fase quadrangular de acesso à Série B do Brasileiro. A equipe azulina encerrará em décimo, com 17 pontos em 12 partidas.

Na próxima rodada, a 13ª, o Clube Remo encara o Paysandu. Vai ser no próximo domingo, 03, às 17h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. Se vencer o maior adversário, o Leão volta ao G8.

PRIMEIRO TEMPO

O técnico Gerson Gusmão, que ainda não está totalmente regularizado, posto que falta a publicação de seu nome e nova função e time no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), levou a campo quase o mesmo time da derrota para o Altos do Piauí, que derrubou do comando técnico Paulo Bonamigo. Brenner e Leonan – suspensos – deram lugar a Vanílson e Renan Castro.

Foi um jogo mordo, de comadre e compadre. Foi logo notadas mudanças táticas feitas por Gerson Gusmão. O Remo saiu do característico 4-2-3-1 de Paulo Bonamigo e atuou no 4-4-2, com Vanílson e Fernandinho como atacantes. Os extremos na segunda linha de quatro são Erick Flores e Netto.

Assim,o Figueirense foi quem teve mais posse de bola no primeiro tempo. No entanto, nenhuma das equipes foi capaz de criar chances claras de gol. Com isso, os goleiros Wilson – do Figueira – e Vinícius – do Remo – foram meros espectadores.

SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo regulamentar observou-se a melhora das duas equipes, cada uma atrás de atacar um pouco mais, ainda que a cautela ainda fosse evidente. As principais chances do Remo vieram de um cabeceio de Daniel Felipe para uma grande defesa de Wilson, e do chute de fora da área de Fernandinho, que Wilson apareceu novamente para salvar.

As melhores chances da partida, todavia foram do Figa. Após cobrança de falta para a área, a bola sobrou para Andrew que emendou para o gol e Vinícius fez uma grande defesa em cima da linha para evitar o pior. Já próximo dos acréscimos, Zé Mário cruzou na medida para Gustavo Henrique, porém o atacante, sozinho, cabeceou para longe do gol. Placar final, zero a zero.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

12ª Rodada

Figueirense x Remo

Data: 27/06/2022 (segunda-feira)

Local: Orlando Scarpelli

Figueirense

Wilson, Natan Masiero, Maurício, Kadu, Zé Mário (Mário Henrique); Serginho (Uesley Gaúcho), Oberdan (Paolo), Rodrigo Bassani; Andrew, Gustavo Ramos (Gustavo Henrique) e Jhon Cley

Técnico: Júnior Rocha

Remo

Vinícius, Ricardo Luz (Raúl), Daniel Felipe, Marlon e Renan Castro; Uchôa, Marciel (Jean Patrick), Erick Flores (Celsinho) e Netto (Rodrigo Pimpão); Fernandinho e Vanílson (Anderson Paraíba)

Técnico: Gerson Gusmão

Arbitragem

Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) e Luis Carlos de França Costa (RN)

Quarto árbitro: Evandro Tiago Bender (SC)



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo