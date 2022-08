Remo empata em 0 a 0 com o Aparecidense e pode deixar a zona de classificação

O jogo da noite deste domingo, 07, entre Clube do Remo e Aparecidense, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, partida válida pela 18ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, foi um fiasco para os azulinos, que podem deixar a zona de classificação, a depender da combinação de resultados. O placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ ficou em 0 a 0. O jogo teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Agora, o Remo vai para o jogo da vida, que pode ser até a última partida na competição, no próximo sábado, 13, às 17h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, contra o Botafogo.



O técnico Gerson Gusmão precisou colocar em campo uma dupla de zaga inédita na temporada: Everton Sena a Wendell Lomar, em funçaõ das suspensões de Marlon e Daniel Felipe. Além deles, ingressaram no time titular Renan Castro, na lateral-esquerda, e Erick Flores, no meio. Ambos substituíram os lesionados Anderson Paraíba e Leonan.



Numa disputa de bola pelo alto, o volante Anderson Uchôa levou a pior e caiu desmaiado no chão, nos pemeiros mometos da fase inicial. Os médicos do Leão entraram em campo para atender o jogador e o jogo foi paralisado por cinco minutos. À princípio, Uchôa saíria de ambulância, mas recobrou a consciência e pediu para ficar em campo.

PRIMEIRO TEMPO

A partida foi de poucas chances reais de gol, mas ainda assim, os goleiros precisaram trabalhar. Na melhor chance do primeiro tempo, Paulinho Curuá deu um belo passe para Brenner. O atacante dominou livre e chutou, mas Gabriel fez grande defesa e impediu o primeiro gol do Remo.



No segundo tempo, a partida foi mais agitada, mas foi o Remo que sofreu bastante. Desde o início da etapa final, a Cidinha dominou a posse de bola e criou oportunidades para marcar. Porém, a estrela de Zé Carlos apareceu para salvar os azulinos, como num cabeceio de Alex Henrique, em que o goleiro fez uma ‘ponte’ para impedir o gol.

PRESSÃO

Depois, o Remo acordou na partida e conseguiu pressionar na reta final da partida, mas aí foi a vez do goleiro Gabriel, da Aparecidense, fazer milagres. Numa dessas chances, já nos acréscimos, a bola foi alçada na área, Netto cabeceou para o gol, mas Gabriel se esticou todo para garantir o empate.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

18ª Rodada

Remo x Aparecidense-GO

Data: domingo, 7 de agosto

Horário: 17h

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém

Remo

Zé Carlos; Celsinho, Wendell Lomar, Everton Sena (Jean Patrick) e Renan Castro; Anderson Uchôa (Pablo Roberto), Paulinho Curuá e Erick Flores (Soares); Bruno Alves (Netto), Brenner e Leandro Carvalho (Thiaguinho)

Técnico: Gerson Gusmão

Aparecidense-GO

Gabriel; Adriel (Caio), Vanderley, Lucas Balardin e Bruno Henrique; Rodrigues, Joãozinho (Gilvan), Renato; Alex Henrique, Robert (Daniel de Pauli) e Felipe Menezes (Jefferson Renan)

Técnico: Moacir Júnior

Arbitragem

José Mendonça da Silva Junior (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo