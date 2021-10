Remo empata em 0 a 0 com o Coritiba, no Baenão, em Belém

O Clube do Remo empatou com o Coritiba, no Baenão, por 0 a 0, na noite desta segunda-feira, 4, no encerramento da 28ª rodada da Série B. Com o resultado, na partida que ocorreu pela segunda vez com público, o Azulino caiu para a 10ª posição, com 38 pontos, mas continua na primeira parte da tabela, à qual luta para chegar ao topo. Agora, o Leão volta a campo na sexta-feira (8), às 19h, contra o Vila Nova, no Estádio OBA. O duelo ocorre às vésperas do fim de semana do Círio e terá, como teve nesta noite, narração dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato em Belém.



Com o clássico 4-1-4-1 do técnico Felipe Conceição. Assim se apresentou o Remo nesta noite. A diferença para os últimos jogos é que Felipe Gedoz esteve mais próximo dos meias. No ataque, o Leão fazia uma linha de cinco, com os laterais dando apoio aos volantes. Em busca de mais posse, o Coritiba veio num 4-4-2 e explorando os lados do campo.



Com um primeiro equilibrado, chamou a atenção os problemas de comunicação da defesa azulina. Um exemplo foi quando aos 20 do primeiro tempo, Thiago Ennes recuou na fogueira para o goleiro Thiago Coelho, que tentou o domínio, se atrapalhou, mas Kevem afastou o perigo.

Numa das poucas chances na etapa inicial, Gedoz cobrou um escanteio fechado no primeiro pau. A defesa do Coxa afastou mal e a bola ficou viva. Lucas Tocantins, que entrou no lugar do suspenso Victor Andrade, teve a chance de mandar para as redes na pequena área. Mas chutou par fora.

SEGUNDO TEMPO

O Remo voltou bem melhor para o segundo tempo. Logo na primeira jogada trabalhada do Leão, Gedoz lançou Matheus Oliveira. O meia cruzou para a chegada de Lucas Tocantins, que bateu para o gol. A bola carimbou a trave direita de Wilson e novamente não saiu gol.



Felipe Conceição ainda buscou com as mudanças deixar o Remo mais ofensivo. Com a entrada de Gorne por Matheus Oliveira, Gedoz recuou para o meio-campo, participando mais efetivamente das jogadas. Porém, não foi o bastante para o 0 a 0 sair do placar final.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro – Série B

28ª Rodada

Local: Estádio Evandro Almeida (Baenão), Belém-Pa

Horário: 20h

Remo

Thiago Rodrigues, Thiago Ennes, Marlon, Kevem, Raimar, Arthur, Lucas Siqueira, Marcos Júnior, Matheus Oliveira, Lucas Tocantins e Felipe Gedoz

Técnico:

Felipe Conceição

Curitiba

Wilson, Natanael, Luciano Castan, Wellington Carvalho, Guilherme Biro, Matheus Biro, William Farias, Val, Rafinha, Igor Paixão e Léo Gamalho

Técnico:

Gustavo Morínigo

Arbitragem:

Zandick Gondim Alves Júnior (RN)

Vinícius Melo de Lima (RN)

Francisco de Assis da Hora (RN)

Gustavo Ramos Melo (PA)

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo