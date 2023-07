Remo empata em 0 a 0 com o Náutico no Estádio dos Aflitos e sai da zona de rebaixamento

O Clube do Remo empatou em 0 a 0 com o Náutico na noite deste domingo, 23, e deixouva zona maldita, pelo menos por enquanto. A partida, que teve a transmissão da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.1130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, TV Marajoara Canal 50.1 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, empresas do Grupo Carlos Santos, o “amigo do povo”, com patrocínio do Avisão, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém, aconteceu no estádio dos Aflitos, em Recife, valendo pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.



Depois de um primeiro tempo morno, a partida ganhou emoção na segunda etapa. Na reta final do jogo, houve lances de gol perdidos para os dois lados e polêmica de arbitragem, como sempre.



Um empate não era o projeto azulino, mas tirou o time da perigosa zona de rebaixamento. Com 14 pontos, o Leão, agora, é o 16º colocado da Terceirona, mas pode cair uma posição caso o Floresta-CE pontue contra o Figueirense-SC. O jogo fecha a rodada amanhã, segunda-feira, 24.

Agora, o próximo compromisso do Leão será no sábado, 29, às 19h, contra o Ypiranga-RS, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão.

O JOGO

Nos 20 minutos do primeiro tempo, o Timbu dominou as ações e levou perigo ao gol de Vinícius. Já na reta final, foi o Leão quem cresceu e esteve muito perto de tirar o zero do placar. Merecia ganhar, porém, não o grupo não soube finalizar e o placar se manteve inalterado.

A melhor chance da partida foi do Remo. Aos 29 minutos, Rodriguinho levantou a bola na área, Richard Franco cabeceou para o gol e acertou a trave do goleiro Vágner, do Timbu. Esse lance, inclusive, marcou um bom momento azulino no jogo.

Pelo lado esquerdo. Assim eram as principais jogadas do Remo. Rodriguinho estava jogando. Ele ditava o ritmo das ações pelo setor, seja com lançamentos longos, aproveitando a velocidade de Fabinho e Ronald, ou com lances curtos, com os meias Marcelo e Richard Franco, que se apresentavam para tabelas.

Apesar do volume de jogo, o time azulino teve pouca efetividade. Isso foi um reflexo do desempenho inconstante dos atletas do setor de meio de campo, que erraram muito na tomada de decisão em contra-ataques.

Não obstante o bom desfecho do primeiro tempo para o lado remista, o Leão sofreu nos minutos iniciais. O Náutico aproveita brechas deixadas pelo lado direito da defesa azulina e criou boas oportunidades, sobretudo com o lateral Renan Siqueira. Pelo menos em duas chances, Vinícius fez boas defesas.

FASE FINAL

Ao contrário do que ocorreu na primeira etapa, o segundo tempo foi bastante movimentado. As equipes, por meio de substituições, passaram a ser mais agressivas e tiveram lances que podiam ter mudado o resultado, mas que não foram bem concretizados. Na reta final do jogo, uma confusão entre jogadores ainda rendeu um cartão vermelho para Diego Guerra, que vai desfalcar o Leão na próxima rodada.

SEM SAL

Tanto o Remo, quanto o Náutico, chegavam com período às áreas adversárias, mas não conseguiam finalizar com destreza. O Timbu trabalhava mais a bola nos pés, mas o Leão machucava mais o adversário contra-ataque.

Desta forma, os lances capitais do jogo ocorreram por volta dos 15 minutos. Rodriguinho surgiu na cara do gol e Vágner fez defesa milagrosa. Na sequência, o Náutico arrancou até a área remista, com Souza, que chutou pra meta azulina, mas teve a finalização espalmada por Vinícius. No rebote, a bola sobrou nos pés de Berguinho, que finalizou para o gol vazio, mas teve a jogada anulada em seguida com a alegação do impedimento

TENSÃO

Alguns jogadores se desentenderam nos minutos finais. Diego Guerra fez falta dura em Bryan e, por já ter cartão amarelo, levou o vermelho e foi expulso. O lance gerou muita reclamação e bate-boca entre os bancos do Remo e do Náutico, que viram o juiz apitar o fim do jogo minutos depois.

Ficha técnica

Náutico-PE 0 x 0 Remo

14ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 23 de julho de 2023

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Assistentes: Paulo Ricardo Alves Farias (PB) e Mattheus Tcharles Rodrigues Marques (PB)

Quarto árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Denílson, Odivan (Wesley Junio) e Renan Siqueira; Jean Mangabeira, Souza e Gabriel Santiago (Matheus Carvalho); Berguinho (Bryan), Paul Villero (Eduardo) e Jeam (Alisson Santos) Técnico: Fernando Marchiori

Remo

Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Evandro (Kevin); Anderson Uchôa (Paulinho Curuá), Marcelo, Richard Franco (Renanzinho) e Rodriguinho; Ronald (Jean Silva) e Fabinho (Kanu)

Técnico: Ricardo Catalá

Imagens: Samara Miranda/ Agência Remo