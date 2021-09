Remo encara o Avaí no Baenão com sede de vitória

Remo e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira, 16, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida acontece às 21h30, no Baenão, em Belém, onde a equipe catarinense, mesmo jogando no campo do adversário, busca vencer para não perder contato com o G4. O jogo terá a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.



Depois de três jogos sem vencer, o Remo conquistou na rodada passada um grande resultado ao bater, de virada, o Vitória pelo placar de 2 a 1, no estádio Barradão. O resultado fez o time paraense se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e atingir a 11ª posição, com 30 pontos ganhos.

São sete pontos de diferença para a zona de rebaixamento e 10 pontos atrás do quarto colocado. Um resultado positivo pode fazer aumentar as esperanças do torcedor azulino de ainda brigar pelo acesso nas rodadas finais.



Mas quem está de olho no acesso é o Avaí, quinto colocado, com 37 pontos ganhos, e que na rodada passada também quebrou um jejum de três jogos sem vencer após derrotar o Vasco pelo placar de 3 a 1.

Curiosamente, o time precisará agora de uma ajuda da equipe carioca para conseguir chegar ao G4 nessa rodada. Isso porque o Leão está três pontos atrás do CRB, o quarto colocado, e que pega justamente o Vasco, também nesta quinta, em Maceió. Uma vitória, combinada a uma derrota dos alagoanos, coloca o Avaí no G4 pelo saldo de gols.

DESFALQUES

O Remo pode ter no jogo desta noite a estreia do recém-contratado Neto Pessoa, mas a lista de desfalques do técnico Felipe Conceição é grande. Thiago Ennes, Anderson Uchôa, Kevem, Igor Fernandes e Erick Flores estão entregues ao departamento médico e não jogam.

O Avaí ainda segue sem contar com Marcos Serrato, entregue ao departamento médico.

A boa notícia fica por conta das voltas de Lourenço e Valdívia, que cumpriram suspensão na rodada passada.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

A provável escalação do Remo para o jogo desta noite deverá ter o goleiro Vinícius, a defesa formada por Wellington Silva, Rafael Jansen, Marlon e Raimar. O meio de campo terá Pingo, Lucas Siqueira e Arthur.



Na frente, Felipe Gedoz, Matheus Oliveira e Victor Andrade.

O Avaí deverá ser escalado com o goleiro Glédson; Edilson, Betão, Alemão e João Lucas formando a defesa; o meio terá Jean Cléber, Bruno Silva e Lourenço. Na frente, Vinícius Leite, Copete e Getúlio.

O trio de arbitragem para esse jogo virá do Paraná. José Mendonça da Silva Junior apita e terá como assistentes Jefferson Cleiton Piva da Silva e João Fabio Machado Brischiliari. Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, será o árbitro de vídeo.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo