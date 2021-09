Remo encara o Botafogo no caldeirão do Baenão

O Clube do Remo vai enfrentar amanhã sua maior prova de fogo, o Botafogo, do Rio de Janeiro, às 16h30, no Baenão, em Belém-PA. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e terá a cobertura da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com os “Titulares do Esporte” levando todas as emoções do jogo pela Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio de Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.



Nesta sexta-feira, 03, pela manhã, o técnico Felipe Conceição treinou com o grupo no CT do Remo, especialmente nas finalizações. Após empatar com o Brasil de Pelotas na última rodada, o Leão ficou como 12º colocado da Série B, com 27 pontos. Nos últimos cinco jogos, a equipe conseguiu duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota, e agora recebe o Botafogo, com a intenção de buscar mais uma vitória para tentar encostar no pelotão de cima da Série B.



Já o Fogão vem em uma ótima sequência. Sob o comando do técnico Enderson Moreira, a equipe não perde há quatro jogos, com três vitórias e um empate e finalmente entrou no G4, assumindo a quarta posição do campeonato. Agora, o clube quer mais uma vitória para se firmar entre os quatro melhores da competição e, quem sabe, entrar na briga pelo título, além do acesso à Série A do Brasileiro. Já o objetivo do Leão, em primeiro lugar, é permanecer na Série B, apesar de os atletas não descartarem que irão brigar por melhores posições na competição.



O retrospecto do confronto entre as duas equipes é muito equilibrado, com o Botafogo levando a melhor com quatro vitórias, contra três do Remo. Ainda houve outros dois empates, somando um total de nove partidas disputadas entre eles. No primeiro turno, o Fogão derrotou o adversário por 3 a 0, em casa.

Fonte A Província do Para