Remo encara o Brusque amanhã à tarde no Rio Grande do Sul

O Clube do Remo enfrentará o Brusque às 16h dessa sexta-feira, 15, no estádio Augusto Bauer. A partida é válida pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro



Colocado na 12ª posição na Série B, o Leão Azul tem 38 pontos. A equipe não balança as redes há dois jogos e não vence há três partidas, com uma sequência de dois empates (Sampaio Corrêa e Coritiba), além de uma derrota, contra o Vila Nova.



O técnico Felipe Conceição não contará nessa partida com o goleiro Vinícius, o lateral-direito Wellington Silva e o meia Erick Flores, que estão no departamento médico. O zagueiro Romércio e o lateral-esquerdo Igor Fernandes estão na transição com a preparação física e não viajaram com a delegação.



Recuperado de uma lesão na panturrilha, o volante Anderson Uchôa está disponível. Ele não jogava desde 10 de setembro, no Triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória em Salvador. Quem também retorna é o lateral-esquerdo Marlon, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. A dúvida é se ele será utilizado improvisado na zaga, como vinha sendo, ou se jogará no lugar de Raimar na lateral-esquerda.

BRUSQUE

Com diversas mudanças na escalação, o Brusque enfrenta o Remo. As principais novidades são na defesa, com a lesão de Marcelo e as suspensões da dupla de zaga titular. O quadricolor pode subir ao 14º lugar se os concorrentes diretos tropeçarem.



O lateral-esquerdo Marcelo teve uma queda sobre o próprio ombro no treino desta quarta-feira, 13, ao fazer um cruzamento, e pode sofreu uma luxação. Deve ficar fora por até uma semana. Airton está apto para a partida. O camisa 6 vinha desfalcando a equipe por uma ruptura muscular parcial na coxa direita.



Ele conversou com Waguinho Dias, afirmando que não sente mais dores e que pode atuar. A ideia do técnico era que ele voltasse à titularidade apenas na rodada seguinte, contra o Botafogo. No entanto, a lesão de Marcelo antecipou seu retorno. Airton treinou normalmente e será titular.



Everton Alemão e Ianson estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e pela expulsão na partida anterior, respectivamente. A dupla de zaga deverá ser composta por Luizão e Claudinho. A principal dúvida era entre Luizão e Sandro.



“Eu disse ao Sandro que pela característica do Remo, pela maneira com a qual vamos jogar em casa — eu quero atuar muito com a bola aérea — e o Luizão tem, na bola aérea, um ponto muito forte. E que iria dar preferência pelo início com Luizão e Claudinho”, comenta Waguinho Dias.

Após ter iniciado a partida contra o CSA com dois volantes, o técnico deve optar novamente por uma formação em “losango” no meio campo, com Jhon Cley atuando como um terceiro volante.

PROVÁVEIS ESCALÕES

Brusque – Pode entrar com Ruan Carneiro; Toty, Luizão, Claudinho, Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar, Jhon Cley; Thiago Alagoano, Maurício Garcez; e Edu.

Marlone, Alex Ruan e Juliano seguem indisponíveis por lesão. Fillipe Soutto, Bruno Alves e Vivico têm treinado normalmente e podem voltar à lista de relacionados.



Seis jogadores estão pendurados: Diego Mathias, Bruno Lopes, João Carlos, Toty, Rodolfo Potiguar e Zé Mateus. O auxiliar-técnico Teco não estará na partida, após ter sido expulso no jogo contra o CSA.

Remo pode entrar no gramado com Thiago; Thiago Ennes, Rafael Jensen, Kevem (Marlon), Marlon (Raimar); Arthur Santos, Marcos Júnior (Anderson Uchôa), Lucas Siqueira; Matheus Oliveira, Felipe Gedoz e Victor Andrade.



Há cinco pendurados: Lucas Siqueira, Rafinha, Jefferson, Wellington Silva e Warley.

A delegação remista iniciou a viagem na quarta-feira, 14, e passou a noite em Curitiba. Para chegar a Brusque, segue de ônibus desde a capital paranaense na tarde desta quinta-feira, 14.

Uchôa é a novidade no jogo de amanhã do Remo