Remo encara o líder Náutico em Recife na busca de reabilitação

O elenco azulino encerrou, ontem, sua preparação, em Recife, visando o confronto de hoje com o Náutico, líder da competição. O treino, comandado pelo técnico Paulo Bonamibo, aconteceu no Centro de Treinamento (CT) do Santa Cruz. Foi um trabalho tático ajustando os últimos detalhes do time para a partida de hoje.



Contra a equipe pernambucana, fora de casa, o Leão Azul busca a reabilitação na Série B. Até o momento na competição, o Remo tem uma vitória, três empates e uma derrota, em cinco jogos, ocupando a 13ª posição da tabela.

Náutico e Remo se enfrentam neste sábado (26), às 21h, no Estádio dos Aflitos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

SINAL DE ALERTA

A depender do resultado de hoje, o elenco e seu comandante poderão voltar de bem ou em péssima situação diante da diretoria azulina e da fiel, que está torcendo para que o Clube do Remo cresça na tabela e consiga uma boa classificação para a próxima fase do Brasileiro. Ainda tem muitos jogos e a primeira tática é não perder; no entanto, os azulinos só têm conseguido empates em um Baenão vazio, o que tem ascendido o sinal de alerta de perigo e de mudanças radicais na Toca do Leão.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

Hora: 21 horas

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (MTR/GO)

Árbitro Assistente 1: Cristhian Passos Sorence (AB/GO)

Árbitro Assistente 2: Tiago Gomes da Silva (AB/GO)

Quarto Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (CD/PE)

Remo

Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Rafinha, Felipe Gedoz; Edson Carius e Jefferson

Técnico: Paulo Bonamigo

Náutico

Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Matheus Trindade, Rhaldney e Jean Carlos; Vinícius (Giovanny), Erick e Kieza.

Técnico: Hélio dos Anjos

Foto: Samara Miranda/Remo