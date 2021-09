Remo encara o Naútico no Baenão com a volta da torcida

O Remo irá jogar contra o Náutico desfalcado do goleiro Vinicius, que sofreu uma entorse grau II no joelho direito e o tempo de recuperação será em duas semanas. Por sua vez, o zagueiro Romércio, com dor no adutor esquerdo, passará por uma ressonância para ser avaliado e também estará de fora do jogo desta sexta-feira, 24, partida válida pela 26ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os jogadores lesionados já iniciaram o tratamento junto ao Departamento Médico do Clube do Remo.

Para o jogo dessa sexta-feira, 24, o torcedor se deparará com um Leão Azul que vem de uma resultado negativo, pois perdeu para o Guarani por 2 x 0. Porém, agora, o Remo, que está na 11ª colocação, tem a grande expectativa para a volta da torcida.

Em contrapartida, o Náutico está em crise, posto que perdeu na última rodada para o Londrina. Além disso, Marcelo Chamusca não é mais técnico da equipe, e com a saída recente de um técnico, é difícil imaginar uma reviravolta imediata. Assim, o Alvirrubro está na 8ª colocação.

ÚLTIMAS 5 PARTIDAS

Deste modo, são dois triunfos, duas igualdades e dois resultados negativos. Em conclusão, o Leão Azul tenta manter uma regularidade no campeonato. Já o Náutico também perdeu na rodada passada. Desse modo, são três derrotas e dois empates nas últimas cinco partidas. Portanto, a equipe pernambucana piora ainda mais a sua crise e se distancia do G4.

RETROSPECTO REMO X NÁUTICO

O Náutico possui vantagem no retrospecto entre os dois times. Ambas as equipes já se enfrentaram 31 vezes, com 13 vitórias para o Timbu, nove triunfos para o Remo e nove empates. Anteriormente, na última partida entre as duas equipes, o resultado foi uma igualdade por 1 x 1, no primeiro turno.

A princípio, a maior novidade para a equipe do Remo é o retorno do público. O Leão terá a volta do Fenômeno Azul após 599 dias. Com 30% da capacidade, o Baenão deve receber quase quatro mil torcedores.

Enquanto isso, o Náutico terá Matheus Carvalho e Jefferson reintegrados. Porém, a equipe não terá o lateral-direito Bryan, pois foi constatada uma ruptura no ligamento no joelho direito e ficará fora do restante da temporada.