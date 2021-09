Remo encara o Sampaio Corrêa hoje no Maranhão

Clube do Remo e Sampaio Corrêa se encaram nesta quinta-feira, 30, em disputa válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B deste ano. A partida está marcada para começar às 21h30 (horário de Brasília) no Governador João Castelo (Castelão), em São Luís, capital do Maranhão, com narração, reportagens e comentários dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato no Estado do Pará.

REMO

Números do Remo nas últimas partidas: 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Últimos resultados jogando em casa: 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Últimos resultados jogando fora de casa: 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Números do Remo na temporada: Disputou 43 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Tem um aproveitamento de 55% dos pontos conquistados. Marcou 54 gols e sofreu 44 gols, resultando em um saldo de 10.

SITUAÇÃO NA COMPETIÇÃO:

Pela Série B foram realizados 26 jogos, sendo 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Além disso, balançou as redes adversárias 23 vezes e sofreu 27 gols.

PROVÁVEL:ESCALAÇÃO

Vinícius; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Marcos Júnior, Lucas Siqueira e Arthur; Felipe Gedoz, Lucas Tocantins (Matheus Oliveira) e Victor Andrade

Técnico: Felipe Conceição

SAMPAIO

Os números do Sampaio Corrêa nas últimas partidas são: 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Últimos resultados jogando em casa: 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Últimos resultados jogando fora de casa: 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

Números do Sampaio Corrêa na temporada: Disputou 47 jogos, 17 vitórias, 17 empates e 13 derrotas. Tem um aproveitamento de 48% dos pontos conquistados. Marcou 55 gols e sofreu 43 gols, resultando em um saldo de 12.

SITUAÇÃO NA COMPETIÇÃO:

Pela Série B foram realizados 26 jogos, sendo 9 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Além disso, balançou as redes adversárias 30 vezes e sofreu 26 gols.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO:

Mota; Watson, Alan Godói, Paulo Sérgio (Éder Lima) e Matheus Mascarenhas; Betinho, Ferreira, Eloir e Léo Artur; Pimentinha (Jean Silva/Roney) e Ciel

Técnico: Felipe Surian

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo