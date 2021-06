Remo encerra preparação para encarar o Avaí fora de casa

O Remo está pronto para enfrentar o Avaí pela 5ª rodada da Série B do Brasileiro. Sendo assim, a partida está marcada para este sábado (19), a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O Leão vem de empate em 0 x 0 com o Vitória, no Baenão, com esse resultado levou a equipe da 12ª para 10ª colocação, com cinco pontos. Caso consiga os três pontos fora de casa, o time fica próximo do G4.

Para esse jogo, o técnico Paulo Bonamigo terá cinco desfalques. O volante Anderson Uchôa recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática, o zagueiro Rafael Jansen sentiu a virilha e foi vetado. Os laterais Wellington Silva e Marlon também estão lesionados. Já o zagueiro Suéliton ainda segue em fase de transição.

Por outro lado, o atacante Lucas Tocantins está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e seguiu com a delegação para o sul do país. Contudo, deve ficar como opção no banco de reservas.

PROVÁVEL TIME TITULAR DO REMO:

Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Vinícius Kiss (Arthur), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson (Rafinha), Dioguinho e Renan Gorne.

Em suma, depois de encarar o Avaí, o Remo volta a Belém para enfrentar o Guarani, pela 6ª rodada da Segundona do Brasileiro. Essa partida será na terça-feira (22) às 21h30, no Baenão.

Foto Destaque: Sandro Galtran/Remo

