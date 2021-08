Remo encerra preparação para encarar o Brasil de Pelotas pela Série B; veja provável time titular

Partida pela 21ª rodada será nesta sexta-feira, a partir das 19h, no Estádio Bento Freitas

O Remo encerrou, na manhã desta quinta-feira, a preparação para a partida contra o Brasil-RS. O elenco azulino realizou um treinamento no CT da base do Grêmio, em Porto Alegre. À tarde, o grupo viajou para a cidade de Pelotas, interior gaúcho, local do confronto desta sexta-feira.

O técnico Felipe Conceição não conta com o lateral-esquerdo Thiago Ennes, com dores no tornozelo, além de jogadores que estão em processo de recuperação de lesões: os zagueiros Romércio (coxa) e Fredson (pubalgia), o lateral-direito Wellington Silva (coxa) e os meias-atacantes Erick Flores (coxa) e Matheus Oliveira (joelho).

Por outro lado, o comandante conta com a volta do lateral-esquerdo Igor Fernandes, que cumpriu suspensão, e do volante Lucas Siqueira, liberado pelo DM. O volante Anderson Uchôa e o atacante Victor Andrade não participaram da última movimentação em Belém, mas viajaram com o grupo e são dúvidas.

Provável time titular do Remo: Vinícius; Warley, Kevem, Rafael Jansen e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Arthur e Marcos Júnior (Lucas Siqueira); Felipe Gedoz, Lucas Tocantins e Victor Andrade (Renan Gorne).

A partida entre Brasil de Pelotas e Remo acontece nesta sexta-feira, a partir das 19h, no Estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, pela 21ª rodada da Série B. O ge Pará acompanha o confronto em Tempo Real com VÍDEOS exclusivos.

Fonte GE