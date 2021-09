Remo encerra preparação para encarar o Sampaio Corrêa, pela Série B; veja provável time titular

Partida pela 27ª rodada será nesta quinta-feira, dia 30, às 21h30, no Estádio Castelão

O Remo encerrou a preparação para a partida contra o Sampaio Corrêa, pela 27ª rodada da Série B. O elenco azulino fez o último treinamento no campo do Sesi, em São Luís, no Maranhão. O duelo contra a Bolívia Querida será nesta quinta-feira, dia 30, às 21h30, no Estádio Castelão.

Para essa partida, o técnico Felipe Conceição ainda não terá o retorno do goleiro Vinícius, com uma entorse no joelho direito. Thiago Coelho segue na equipe titular. Será o segundo jogo dele nesta Série B, o quarto na temporada.

O zagueiro Romércio (coxa esquerda), o lateral-direito Wellington Silva (coxa direita), o lateral-esquerdo Igor Fernandes (joelho esquerdo) e o volante Anderson Uchôa (panturrilha direita) também estão no departamento médico. Já o atacante Erick Flores está no final do processo de transição.

Provável escalação: Vinícius; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Arthur, Lucas Siqueira, e Felipe Gedoz; Matheus Oliveira, Lucas Tocantins e Victor Andrade

Depois de encarar o Náutico, o Leão volta para Belém para enfrentar o Coritiba, pela 28ª rodada da Série B. A partida está marcada para o dia 10 de setembro, às 19h, no Barradão.

Fonte GE