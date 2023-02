Fora de casa, o Clube do Remo inicia caminhada na Copa do Brasil diante do Vitória-ES, em busca da polpuda premiação

A partir das 21h30, desta quinta-feira, 23, o Clube do Remo tem seu primeiro compromisso no calendário do futebol nacional, quando estreia na Copa do Brasil de 2023 diante do Vitória Futebol Clube- ES, o clube mais antigo do Estado capixaba. A partida terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O jogo será realizado no estádio Salvador Costa, na capital do Espírito Santo, com capacidade para três mil torcedores. Por exigências da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o clube alvianil promoveu adaptações para cumprir o ritual da entidade para jogos de caráter nacional.

Fundado no ano de 1912, o Vitória possui na longa história nove títulos de campeão capixaba, além de várias participações nos campeonatos brasileiros da Série A, B e C. Foi campeão em 2019 e vice ano passado, no momento é líder do campeonato.

O Clube do Remo entra em campo com a vantagem do empate por seu maior peso no ranking brasileiro em relação ao adversário. O Leão Azul busca a classificação e também a cota mais vantajosa na segunda fase da competição.

O Leão é o clube do Norte com maior participação na Copa do Brasil com 31 presenças. Em 1991 os azulinos chegaram à semifinal da competição, mas foram eliminados pelo Criciúma, do então técnico Luiz Felipe Scolari. O Tigre Catarinense foi o campeão daquele ano.

O bom momento do time comandado pelo técnico Marcelo Cabo no Campeonato Paraense enseja uma boa apresentação frente aos capixabas.

Com o time ainda em construção, Cabo parece ter a formação ideal da equipe azulina: com três volantes e com o versátil Soares comandando o meio-de-campo. Muruqui na linha ofensiva.

O torcedor azulino pode assistir o duelo ao vivo pelo canal da Amazon Prime, no serviço de streaming e portal de A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE.

Ficha técnica

Vitória-ES x Clube do Remo-PA

Primeira fase da Copa do Brasil de 2023

Data: 23 de fevereiro de 2023

Local: Estádio Salvador Costa-ES

Hora: 21h30

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

Quarto Árbitro: José Wellington Bandeira (ES)

Vitória-ES

Felipe; Gabriel Fernandes, Lucas Tavares, João Moura, Matheus Silva; Carlos Augusto, Jonata; João Paulo, Igor Santos; Tony, Rodriguinho

Técnico: Rodrigo César

Remo

Vinicius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Raí; Anderson Uchôa, Richard Franco, Pablo Roberto e Soares; Diego Tavares e Muriqui

Técnico: Marcelo Cabo