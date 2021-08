Remo enfrenta o Brasil de Pelotas no campo adversário

O Clube do Remo encara, na noite de amanhã, sexta-feira, às 19h, o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com os “Titulares do Esporte” transmitindo para o planeta pela Rede Marajoara de Comunicação, jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”. Na ocasião, o elenco azulino tentará apagar o tropeço, sábado passado, diante do CRB, em partida que aconteceu no Estádio Evandro Almeida, o Baenão.



Na lanterna do Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas quer colocar um ponto final na sequência negativa no duelo frente ao Remo. Diferente do adversário, o Leão Azul quer se aproximar da disputa pelo G-4.



A equipe xavante não vence há oito rodadas, sendo a última no dia 17 de julho, quando fez 1 a 0 em cima do Vitória. A situação é delicada, já que soma apenas 13 pontos. O Vila Nova, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 22.



Já o Remo vem de altos e baixos na competição. Na última rodada, perdeu para o CRB, em pleno Baenão, por 2 a 1. No entanto, segue na cômoda 12ª colocação, com 26 pontos. O Guarani, em quarto, tem 33.

COMO VEM O XAVANTE?

O técnico Cléber Gaúcho não poderá contar com o volante Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A expectativa é que o treinador aposte em Diego Gomes para ocupar o setor, como fez nos últimos treinos da equipe.



Gaúcho contará com os atacantes Rone e Caio Rangel. Ambos ficarão à disposição do treinador, que deverá seguir com um ataque formado por Kevin, Júnior Viçosa e Netto. Precisando vencer para sair da lanterna, o comandante não escondeu a possibilidade de fazer novas mudanças.

E O REMO?

O técnico Felipe Conceição não contará com o lateral Thiago Ennes. O jogador não se recuperou de dores no tornozelo e acabou sendo vetado pelo Departamento Médico. Ele se junta a outros atletas. São eles: os zagueiro Fredson e Romércio, o lateral Wellington Silva e os atacantes Erick Flores e Matheus Oliveira.



Mas os problemas não param só por ai. O volante Anderson Uchôa e o atacante Victor Andrade viajaram, mas farão ainda um último teste para saber se têm condições de estarem em campo amanhã. Lucas Tocantins e Rafinha estão de sobreaviso.

O Clube do Remo encara, na noite de amanhã, sexta-feira, às 19h, o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com os “Titulares do Esporte” transmitindo para o planeta pela Rede Marajoara de Comunicação, jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”. Na ocasião, o elenco azulino tentará apagar o tropeço, sábado passado, diante do CRB, em partida que aconteceu no Estádio Evandro Almeida, o Baenão.



Na lanterna do Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas quer colocar um ponto final na sequência negativa no duelo frente ao Remo. Diferente do adversário, o Leão Azul quer se aproximar da disputa pelo G-4.



A equipe xavante não vence há oito rodadas, sendo a última no dia 17 de julho, quando fez 1 a 0 em cima do Vitória. A situação é delicada, já que soma apenas 13 pontos. O Vila Nova, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 22.



Já o Remo vem de altos e baixos na competição. Na última rodada, perdeu para o CRB, em pleno Baenão, por 2 a 1. No entanto, segue na cômoda 12ª colocação, com 26 pontos. O Guarani, em quarto, tem 33.

COMO VEM O XAVANTE?

O técnico Cléber Gaúcho não poderá contar com o volante Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A expectativa é que o treinador aposte em Diego Gomes para ocupar o setor, como fez nos últimos treinos da equipe.



Gaúcho contará com os atacantes Rone e Caio Rangel. Ambos ficarão à disposição do treinador, que deverá seguir com um ataque formado por Kevin, Júnior Viçosa e Netto. Precisando vencer para sair da lanterna, o comandante não escondeu a possibilidade de fazer novas mudanças.

E O REMO?

O técnico Felipe Conceição não contará com o lateral Thiago Ennes. O jogador não se recuperou de dores no tornozelo e acabou sendo vetado pelo Departamento Médico. Ele se junta a outros atletas. São eles: os zagueiro Fredson e Romércio, o lateral Wellington Silva e os atacantes Erick Flores e Matheus Oliveira.



Mas os problemas não param só por ai. O volante Anderson Uchôa e o atacante Victor Andrade viajaram, mas farão ainda um último teste para saber se têm condições de estarem em campo amanhã. Lucas Tocantins e Rafinha estão de sobreaviso.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo