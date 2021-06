Remo enfrenta o Guarani em busca de mais uma vitória no Baenão pela Série B

Pressionado para voltar a vencer, o Remo enfrenta o Guarani, às 21h30, no Baenão, pela sexta rodada da Série B. Como não jogou contra o Avaí na rodada anterior, por causa do temporal que caiu em Florianópolis (SC), o time azulino ficou sem pontuar na competição e caiu para a 14ª posição, com 5 pontos, perto do Z-4. Uma vitória o levaria para longe da zona que ninguém quer estar.

Para a partida, o técnico Paulo Bonamigo deve manter a escalação que iria usar contra o Avaí-SC. Vinícius Kiss entra na vaga de Anderson Uchôa, que ainda precisa cumprir suspensão. Kevem assume a vaga de Rafael Jansen, que está com dor na virilha esquerda, e mantém Jefferson de titular, apesar de ter Lucas Tocantins à disposição. O atacante deve entrar no segundo tempo.

Já o Guarani vai enfrentar o Remo embalado pela vitória por 1 a 0 em cima da Ponte Preta, no Dérbi 200, ficando na quinta posição, com oito pontos. É a mesma pontuação do Botafogo, mas, nos critérios de desempate, o Bugre fica fora do G-4. Vencer o Remo, o colocaria dentro da zona de acesso para a Série A.

O técnico Daniel Paulista vai fazer apenas duas modificações por causa de suspensões. O meia Régis, autor do gol no clássico, e o atacante Bruno Sávio, não jogam. Andrigo e Matheus Souza vão substituí-los. Destaque ainda para o ex-Paysandu, o volante Rodrigo Andrade, que pode dar trabalho aos azulinos.

Ficha técnica

Local: Baenão – Belém (PA)

Hora: 21h30

Árbitro: Antonio Magno Lima Cordeiro (CD/CE)

Árbitro Assistente 1: Renan Aguiar da Costa (AB/CE)

Árbitro Assistente 2: Eleutério Felipe Marques Junior (AB/CE)

Quarto Árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (BAS/PA)

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor Fernandes; Vinícius Kiss, Lucas Siqueira, Rafinha; Jefferson, Dioguinho, Renan Gorne

Técnico: Paulo Bonamigo

Guarani: Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Carlão e Matheus Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo; Matheus Souza, Júlio César e Matheus Davó

Técnico: Daniel Paulista

Fonte: O Liberal