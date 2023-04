Remo esbarra na marcação do Ypiranga-AP e empata no Brasileiro Feminino A3

Clube do Remo e Ypiranga- AP ficaram no empate de 2 a 2 no primeiro duelo do grupo 11 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3. O jogo foi realizado neste domingo, 23, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão.

O jogo de volta será no dia 30, em Macapá, no estádio Zerão, às 15h. Quem vencer, segue na competição. Se acontecer outro empate, a decisão da vaga será nas cobranças de penalidades.

No campeonato de 2022 o Clube da Torre eliminou o Leão, no Baenão, após empatar também por 2 a 2.

O Leão chegou a estar na frente do placar quando marcou 2 a 0 com Raquel aos 21 minutos do primeiro tempo e Rayane aos cinco da segunda fase.

O Ypiranga, na base da valentia, buscou o empate e conseguiu o objetivo, Amanda, de cabeça, aos sete minutos diminuiu.

Lívia, numa magistral cobrança de falta aos 18 minutos, deixou tudo igual.

O Remo se lançou ao ataque em busca da vitória. O técnico Mercy Nunes fez todas substituições possíveis, mas esbarrou na goleira Jacne, a grande destaque no jogo.

Babi, goleira do Remo, também se destacou, evitando os gols das amapaenses.

Olivaldo José Alves Moraes dirigiu a partida, Raquel, do Clube do Remo, foi expulsa nos acréscimos do segundo tempo por cometer falta violenta. Não joga em Macapá.

O Brasileirão Feminino A3 é disputado em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. São cinco fases até chegar ao grande campeão. Os quatro semifinalistas já garantem vaga no Brasileirão A2 de 2024. (Reportagem: Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Agência Remo